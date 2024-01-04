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    Norveç'te ilginç Tesla yasağı

    Tesla marka araçlar Norveç'te yasaklandı. Kuzey Avrupa ülkesindeki bazı sürücü kursları, Tesla arabalardaki dönüş sinyali çubuğunun olmamasının öğrenciler için riskli olabileceğini belirterek, bu araçların kurslarda kullanımını yasakladı.

    Norveç&#039;te ilginç Tesla yasağı
    T-Otomobil Haberleri  / Electrek

    Tesla'nın yeni araçları Norveç'te sürücü kursları tarafından yasaklandı. Sürücü eğitimi veren bazı firmalar, dönüş sinyali çubuğunu kaldırması nedeniyle Tesla araçları yasakladı. Sürücü kurslarının açıklamasına göre bu durum, sürücü adayları için risk taşıyor.

    ABD merkezli otomobil devi Tesla, Model S ve Model X'in ardından Model 3 araçlarında da dönüş sinyali çubuğunu kaldırdı. Sürücülerin sinyal vermek için direksiyon simidindeki basınca duyarlı düğmeleri kullanması gerektiği açıklandı.

    Norveç'teki Harstad Trafik Okulu'nun yöneticisi Jåhn Hansen Øyen, Tesla Model 3'ü test ettikten sonra, döner kavşaklarda dönüş sinyalinin zor kullanıldığını ve öğrencilerin bu nedenle sürüş sınavlarını geçmekte zorlanabileceklerini söyledi. 

    Hansen Øyen, "Model 3'ü test ettim ve kavşaklarda hem odağımı hem de yönümü kaybettiğimi fark ettim. Bu doğrudan hayati tehlike oluşturmasa da iki şerit varsa dönüşlerde diğer araçlara karşı risk doğmuş oluyor." dedi.

    Riski fark eden tek eğitmen Øyen değildi. Birçok eğitmenin benzer sorunlar yaşadığı ve öğrenciler açısından bu durumun büyük risk oluşturduğu görüldü.

    Norveç Halk Yolları İdaresinde üst düzey danışman olan Lars-Inge Haslie, konuyu yakından inceleyeceklerini açıkladı.

    TESLA ŞARJ HİZMETİ TÜRKİYE DAHİL 18 ÜLKEDE ÜCRETSİZ OLDU 

    Öte yandan, otomobil devi Tesla, diğer marka araçlara da ücretsiz şarj hizmeti vereceğini açıkladı. Hizmet geçici süreliğine ücretsiz olacak ve son tarih 6 Ocak. Peki, hangi ülkedeki üçüncü taraf araç sahipleri Tesla şarj hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecek? İşte o ülkeler:

    •    Norveç
    •    İsveç
    •    Finlandiya
    •    Danimarka
    •    Hollanda
    •    Belçika
    •    İzlanda
    •    İsviçre
    •    İngiltere
    •    İrlanda
    •    Fransa
    •    İspanya
    •    Almanya
    •    İtalya
    •    Avusturya
    •    Macaristan
    •    Romanya
    •    Türkiye

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Electrek
    OtomobilYasakTesla
    Haberler > T-Otomobil > Norveç'te ilginç Tesla yasağı
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