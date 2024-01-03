Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Otomobil devi Tesla kendi rekorunu kırdı, Çinli BYD'ye gözdağı verdi

    ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla, 2023'te 1,8 milyon adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Tesla'nın duyurduğu bu sayı, "rekor" olarak tanımlanıyor. Bu arada, Çinli BYD firması ise 1,6 milyon adet tamamen elektrikli otomobil satışıyla küresel listelerde ikinci sırada yer alıyor.

    Otomobil devi Tesla kendi rekorunu kırdı, Çinli BYD&#039;ye gözdağı verdi
    T-Otomobil Haberleri  / Engadget

    Tesla, 2023 yılı için elektrikli araç teslimatı ve üretim sayılarını açıkladı. Şirket bu yıl da dünyanın en çok satan elektrikli araç üreticisi olsa da Çinli rakibi BYD, Amerikan devine bir adım daha yaklaştı. Elon Musk'ın şirketi Tesla, geçen yıl 1,846 milyon elektrikli araç üretti ve 1 milyon 809 milyon elektrikli araç teslim ederek yeni rekor kırdı. Otomobil devi böylece, 2022'deki toplam teslimatını yüzde 38 gibi büyük bir farkla geride bıraktı.

    Üstelik bu teslimat sayılarına, 2023'ün son çeyreğinde üretilen 494 bin 989 elektrikli araç ve teslim edilen 484 bin 507 elektrikli araç da dahil.

    Tesla başlangıçta 2023'te 2 milyon araç satacağını öngörmüştü ancak Ekim 2023'teki finansal raporunda bu sayıyı indirmişti. Ancak CNBC'ye göre bu sayı yine de 2023'ün 4. çeyreğine ilişkin analist beklentilerini aştı.

    TESLA YÜZ BİNLERCE ARACI ÜRETİP ANINDA SATTI 

    ABD'li Tesla, geçtiğimiz çeyrekte 476 bin 777 adet Model 3 ve Model Y üretti ve bunların 461 bin 538'ini teslim etti. Bunlara yenilenen "Highland" Model 3'ün satışları da dahil ediliyor. 

    Elon Musk geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, Model Y'nin "dünyanın en çok satan arabası" olacağını ileri sürmüştü. Bununla birlikte, Tesla, Model S ve Model X araçlarından oluşan 18 bin 212 "diğer model" satışı gerçekleştirmeyi başardı. Cybertruck için henüz bir teslimat sayısı ise bulunmuyor.

    Tesla, ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde otopilot sistemi nedeniyle soruşturmalara tabi tutuldu ve çeşitli baskılarla karşılaştı. Ancak elektrikli araç satışları özellikle bazı dönemlerde yapılan indirimlerle arttı. Model 3, 38 bin 990 dolara ve Model Y ise 45 bin 990 dolara düştü. 

    Tesla, Ekim ayı finansal raporunu açıklarken indirimleri "ekonomik belirsizlik, yüksek faiz oranları ve değişen tüketici duyarlılığına" bağladı.

    Öte yandan, Tesla'nın en büyük pazarlarından biri Çin iken, şirket burada başka bir EV (elektrikli araç) devi BYD'nin sert rekabetiyle karşı karşıya. BYD, 2023 yılında 1,6 milyonu tamamen elektrikli otomobil ve 1,4 milyonu hibrit olmak üzere 3,02 milyon elektrikli araç satışı yaptığını duyurdu. 

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Engadget
    Haberler > T-Otomobil > Otomobil devi Tesla kendi rekorunu kırdı, Çinli BYD'ye gözdağı verdi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Çinli otomobil üreticisi, Tesla'nın tacını kapmak üzere - T-OtomobilÇinli otomobil üreticisi, Tesla'nın tacını kapmak üzerePremium sınıfta teknoloji yarışı - T-OtomobilPremium sınıfta teknoloji yarışıArtan maliyetler pazarı zorlayacak - T-OtomobilArtan maliyetler pazarı zorlayacakYollardaki Togg sayısı 20 bine dayandı! - T-OtomobilYollardaki Togg sayısı 20 bine dayandı!Xiaomi'nin aracı Tesla'ya rakip olacak - T-OtomobilXiaomi'nin aracı Tesla'ya rakip olacakİkinci elde 'keriz silkeleme' dönemi - T-Otomobilİkinci elde 'keriz silkeleme' dönemiHuawei'nin otomobili M9 tanıtıldı - T-OtomobilHuawei'nin otomobili M9 tanıtıldıOtomobil devleri, 14 milyondan fazla aracı geri çağırdı - T-OtomobilOtomobil devleri, 14 milyondan fazla aracı geri çağırdı710 bin liradan başlıyor! Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller belli oldu - T-Otomobil710 bin liradan başlıyor! Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller belli olduEn güvenilir otomobil markaları belli oldu - T-OtomobilEn güvenilir otomobil markaları belli oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...