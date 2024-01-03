Otomobil devi Tesla kendi rekorunu kırdı, Çinli BYD'ye gözdağı verdi

3 Ocak 2024 17:25 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 17:40

Tesla, 2023 yılı için elektrikli araç teslimatı ve üretim sayılarını açıkladı. Şirket bu yıl da dünyanın en çok satan elektrikli araç üreticisi olsa da Çinli rakibi BYD, Amerikan devine bir adım daha yaklaştı. Elon Musk'ın şirketi Tesla, geçen yıl 1,846 milyon elektrikli araç üretti ve 1 milyon 809 milyon elektrikli araç teslim ederek yeni rekor kırdı. Otomobil devi böylece, 2022'deki toplam teslimatını yüzde 38 gibi büyük bir farkla geride bıraktı.

Üstelik bu teslimat sayılarına, 2023'ün son çeyreğinde üretilen 494 bin 989 elektrikli araç ve teslim edilen 484 bin 507 elektrikli araç da dahil.

Tesla başlangıçta 2023'te 2 milyon araç satacağını öngörmüştü ancak Ekim 2023'teki finansal raporunda bu sayıyı indirmişti. Ancak CNBC'ye göre bu sayı yine de 2023'ün 4. çeyreğine ilişkin analist beklentilerini aştı.

TESLA YÜZ BİNLERCE ARACI ÜRETİP ANINDA SATTI

ABD'li Tesla, geçtiğimiz çeyrekte 476 bin 777 adet Model 3 ve Model Y üretti ve bunların 461 bin 538'ini teslim etti. Bunlara yenilenen "Highland" Model 3'ün satışları da dahil ediliyor.

Elon Musk geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, Model Y'nin "dünyanın en çok satan arabası" olacağını ileri sürmüştü. Bununla birlikte, Tesla, Model S ve Model X araçlarından oluşan 18 bin 212 "diğer model" satışı gerçekleştirmeyi başardı. Cybertruck için henüz bir teslimat sayısı ise bulunmuyor.

Tesla, ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde otopilot sistemi nedeniyle soruşturmalara tabi tutuldu ve çeşitli baskılarla karşılaştı. Ancak elektrikli araç satışları özellikle bazı dönemlerde yapılan indirimlerle arttı. Model 3, 38 bin 990 dolara ve Model Y ise 45 bin 990 dolara düştü.

Tesla, Ekim ayı finansal raporunu açıklarken indirimleri "ekonomik belirsizlik, yüksek faiz oranları ve değişen tüketici duyarlılığına" bağladı.

Öte yandan, Tesla'nın en büyük pazarlarından biri Çin iken, şirket burada başka bir EV (elektrikli araç) devi BYD'nin sert rekabetiyle karşı karşıya. BYD, 2023 yılında 1,6 milyonu tamamen elektrikli otomobil ve 1,4 milyonu hibrit olmak üzere 3,02 milyon elektrikli araç satışı yaptığını duyurdu.