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    Xiaomi'nin aracı Tesla'ya rakip olacak

    Çin’in akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bu sefer elektrikli araba sektörüne hızlı bir giriş yaptı.

    Xiaomi&#039;nin aracı Tesla&#039;ya rakip olacak
    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    HABER MERKEZİ - Şirketin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, hedeflerinin Tesla ve Porsche gibi “rüya arabalar” üretmek olduğunu söyledi.

    Çin’de 2024’te piyasaya çıkması beklenen araç 800 kilometre menzile sahip olacak. Tesla’nın 500 km menzilli Model S’lerini geride bırakan araçta, aynı zamanda kendi kendine sürüş özelliği, Xiaomi’nin akıllı telefonlarıyla tamamen uyumlu bir eğlence sistemi ve 0’dan 100 km’ye 2,78 saniyede çıkan inanılmaz bir hızı olacak.

    Araçlarında Porsche’nin performansıyla Tesla’nın teknolojisini bir araya getireceklerini ifade eden Lei Jun, açılış fiyatının 14-56 bin dolar arasında olacağını söyledi. Model S’nin fiyatı 74.990 dolardan başlıyor.

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Xiaomi
    Haberler > T-Otomobil > Xiaomi'nin aracı Tesla'ya rakip olacak
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