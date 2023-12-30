Xiaomi'nin aracı Tesla'ya rakip olacak

30 Aralık 2023 05:30 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 05:30

HABER MERKEZİ - Şirketin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, hedeflerinin Tesla ve Porsche gibi “rüya arabalar” üretmek olduğunu söyledi.

Çin’de 2024’te piyasaya çıkması beklenen araç 800 kilometre menzile sahip olacak. Tesla’nın 500 km menzilli Model S’lerini geride bırakan araçta, aynı zamanda kendi kendine sürüş özelliği, Xiaomi’nin akıllı telefonlarıyla tamamen uyumlu bir eğlence sistemi ve 0’dan 100 km’ye 2,78 saniyede çıkan inanılmaz bir hızı olacak.

Araçlarında Porsche’nin performansıyla Tesla’nın teknolojisini bir araya getireceklerini ifade eden Lei Jun, açılış fiyatının 14-56 bin dolar arasında olacağını söyledi. Model S’nin fiyatı 74.990 dolardan başlıyor.