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    Tesla’nın direksiyonlarında sorun çıktı, 1,6 milyon araç geri çağrıldı

    Tesla'nın direksiyonlarında sorun çıkan ve mevcut yazılım sorunlarının güvenlik riskleri oluşturabileceği belirtilen 1,6 milyondan fazla elektrikli aracını Çin'de geri çağırdı.

    Tesla’nın direksiyonlarında sorun çıktı, 1,6 milyon araç geri çağrıldı
    Ekonomi Haberleri  / AFP

    Çin'de, sürüş sırasında güvenlik riskleri oluşturabilecek yazılım sorunları nedeniyle Tesla'nın 1,6 milyondan fazla elektrikli aracı geri çağrıldı.

    Çin'in piyasa düzenleyicisi, "26 Ağustos 2014 ve 20 Aralık 2023 tarihleri arasında üretilen 1.610.105 ithal Model S, Model X ve Model 3 ve Model Y elektrikli araçlar geri çağrılacak" açıklamasında bulundu.

    ABD'DE DE İKİ GENİŞ ÇAPLI GERİ ÇAĞIRMA

    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sadece aralık ayında ABD'de iki defa geniş çaplı geri çağırma gerçekleştirdi. İlkinde Tesla, hatalı 'otopilot sürücü izleme sistemi' nedeniyle 2 milyondan fazla aracı geri çağırmıştı. Şirket, sürücülerin dikkatini dağıtan ve kazalara neden olan hatayı bir yazılım güncellemesiyle çözmeye başlamıştı.

    İkincisinde ise, 2021 ile 2023 yılları arasında üretilen 120 bin 423 adet Model S ve Model X aracında hata tespit edildi. Araçlar, bir çarpışma sırasında kilitlenmemiş kapı mandalının açılmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle geri çağrılmıştı.

    ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresine (NHTSA) göre bu kusur, yaralanma riskini artırıyor ve elektrikli araçlara ilişkin federal güvenlik yasalarına da uymuyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: AFP
    TeslaOtomobil
    Haberler > Ekonomi > Tesla’nın direksiyonlarında sorun çıktı, 1,6 milyon araç geri çağrıldı
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