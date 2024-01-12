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    Tesla'dan bir indirim daha, bu defa iki modelin fiyatı düştü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Otomobil devi Tesla, Çin'deki fabrikasında üretilen iki modelin fiyatını düşürme kararı aldı. Geçtiğimiz yıl ABD ve Çin dahil bazı ülkelerde araç fiyatlarına yaptığı indirimlerle satışlarını katlayan otomobil devinin bu son hamlesi gündem oldu.

    Tesla&#039;dan bir indirim daha, bu defa iki modelin fiyatı düştü
    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de üretilen otomobil modellerini fiyatını düşürdü. İndirim, sadece Çin'deki müşteriler için geçerli oldu. Tesla'nın Çin'deki yerel internet sitesine göre, temel Model 3 sedanın başlangıç fiyatı yüzde 5,9 düşerek 245 bin 900 yuan'a (34.300 dolar/1 milyon TL) kadar indi. Model Y spor ticari aracın başlangıç fiyatı ise yüzde 2,8 azalarak 266 bin 400 yuan'dan 258 bin 900 yuan'a düştü.

    OTOMOTİV FİRMALARINA FİYAT BASKISI 

    Tesla, Ocak 2023'te sektör genelinde kâr marjlarını düşüren uzun süreli bir indirim turu başlatmıştı. Otomotiv uzmanları, Tesla'nın fiyatlarını düşürmesinin rakipleri üzerinde indirim baskısına yol açabileceğini düşünüyor.

    Ayrıca, Çin'de oldukça fazla müşterisi bulunan Xpeng ve BYD gibi yerel üreticilerin yanı sıra Volkswagen AG gibi küresel otomobil üreticileri de, 2023 yılına kadar piyasadaki konumlarını korumak için fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı.

    Bloomberg'in edindiği bilgilere göre, Çin'deki yerel üreticiler arasında yalnızca üçte biri yıllık satış hedeflerine ulaşmayı başardı. 

    Bu arada, Çin'in elektrikli otomobil pazarının, ülkenin pandemiden sonraki düzensiz ekonomik toparlanmasının Tüketici Güveni üzerinde baskı oluşturması nedeniyle 2024'te ikinci yıl için yavaşlaması bekleniyor

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TeknolojiOtomobilTesla
    Haberler > T-Otomobil > Tesla'dan bir indirim daha, bu defa iki modelin fiyatı düştü
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