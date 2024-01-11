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    Togg herkesi CES'e götürüyor, T10F fastback için sanal tur sayfası açıldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Togg T10F fastback modeli geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2024 etkinliğinde vitrine çıkan yeni yerli otomobil menzili başta olmak üzere birçok özelliğiyle dikkat çekti. Öte yandan Togg, CES fuarındaki standını çevrim içi ve 360 derece görüşle ziyaret etmek isteyenler için sanal tur açtı.

    Togg herkesi CES&#039;e götürüyor, T10F fastback için sanal tur sayfası açıldı
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, ikinci elektrikli araç modelini duyurdu. Fastback tasarım modeline sahip olan yeni yerli aracın adı "T10F" olarak açıklandı. Henüz Türkiye'de tanıtılmayan ve sadece CES 2024 kapsamında ABD'nin Las Vegas şehrinde vitrine çıkan yeni otomobili yakından görmek isteyenler için şirket, sanal tur açtı.

    Togg, X hesabından yaptığı paylaşımda, CES'teki standın sanal tur ile ziyaret edilebileceği açıkladı. 360° görüş açısıyla yeni fastback modelini incelemek mümkün.

    TOGG T10F SANAL TUR NASIL AÇILIR? 

    Peki, Togg'un CES'te yer alan standı sanal turla nasıl ziyaret edilir? T10F modelini sanal tur ile görmek oldukça kolay. Öncelikle, Android veya iOS işletim sistemine sahip hangi telefonu kullanıyorsanız mobil uygulama mağazasıdan Togg'un resmi "Trumore" uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Trumore uygulamasını yükledikten sonra hem otomobil modellerine ve Togg'un diğer ürün ve hizmetlerine ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilir hem de CES'teki Togg standını sanal olarak ziyaret edebilirsiniz. 

    TOGG FASTBACK CES'E DAMGA VURDU 

    Anadolu Ajansı'na konuşan The Car Crash kanalı içerik üreticisi Alman influencer Jessica Thön, Togg'un yeni modelinin çok ilgi çekici olduğunu söyledi. Thön, "Türkiye'den yeni bir markanın gelmesi çok ilgi çekici. Berlin'de doğdum ve çok sayıda Türk arkadaşım var. Türk halkının bu markayla ne kadar gurur duyduğunu görmek hoşuma gidiyor. Aracı gerçekten beğendim, elektrikli ve iyi bir menzile sahip. İyi bir batarya boyutu var ve iyi görünüyor." dedi.

    Youtube kanalında elektrikli araçlara ilişkin içerikler üreten ABD'li Kimberly Javaheri de dünyanın her yerinden teknolojileri ve araçları takip ettiğini dile getirdi. Togg'un T10F modelinden çok etkilendiğini vurgulayan Javaheri, menzil rakamlarının çok iyi olduğunu, çoğu kişinin buna çok ilgi duyacağını belirtti.

    Javaheri, "Tasarımı muhteşem, çok güzel ve genel olarak çok etkilendim. Farlarını gerçekten sevdim. Gündüz farlarının aracın aerodinamiğini sarma şekli gerçekten muhteşem." diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ToggOtomobil
    Haberler > Teknoloji > Togg herkesi CES'e götürüyor, T10F fastback için sanal tur sayfası açıldı
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