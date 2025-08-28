Yüksek hızlı trende kriz! Kedisi miyavladığı için 5 bin 500 TL ceza ödedi

İlginç olay, Camille ve erkek arkadaşı Pierre’in bindiği, Vannes kentinden Paris’ e giden yüksek hızlı bir trende yaşandı. Kurallara uygun şekilde taşıma çantasında seyahat eden Monet isimli beyaz kedinin kendisi için kesilmiş bir bileti de vardı.

MİYAVLADIĞI İÇİN CEZA KESİLDİ

Daily Mail’in haberine göre, yolculuğun başında birkaç kez miyavlayan Monet’e bir yolcunun şikayeti üzerine kondüktör tarafından 100 sterlinlik (yaklaşık 5 bin 500 TL) ceza kesildi.

Kedinin sahibi Camille, BFM haber kanalına yaptığı açıklamada, Monet'nin yolculuğun başında 'biraz miyavladığını' söyleyerek bir yolcunun şikayeti üzerine kendilerine ceza kesildiğini bildirdi.

''Kamu düzenini bozduğu'' gerekçesiyle hakkında dava açıldığını belirten Camille, demiryolu şirketinin, hayvanlarıyla seyahat eden ve tüm kurallara saygı gösteren insanlara para cezası kesmesini ''utanç verici'' olarak niteledi.

''YOLCULARIN HUZURU İÇİN GEREKLİYDİ''

Demiryolu şirketi SNCF ise Camille'nin kendisine önerilen daha sakin vagona geçmeyi reddettiğini belirterek, "Bu basit çözüm yolcuların huzuru için gerekliydi" açıklamasını yaptı.