Yunanistan'da ABD'nin eski Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un ayrılığı Türkiye tartışmasını alevlendirdi. Yunan muhalefetinden Ankara'yı hedef alan açıklamalar gelirken, Türkiye'nin enerji alanındaki gücünün sınırlandırılması istendi.

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ABD'nin eski Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkındaki tartışmalar, Yunanistan'da Türkiye üzerinden yeni bir siyasi polemiğe dönüştü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunan Çözümü Partisi lideri Kyriakos Velopoulos, Guilfoyle'un görevinden ayrılmasına ilişkin gelişmeleri Türkiye ile Yunanistan arasındaki enerji rekabetine bağladı.

Yunan muhalefetinden Türkiye çıkışı! Büyükelçi skandalında ortalık karıştı

Ankara'nın bölgesel enerji güzergahlarındaki konumundan rahatsızlığını dile getiren Yunan siyasetçi, Türkiye'nin Avrupa enerji pazarındaki rolünün sınırlandırılmasını talep etti.

Yunanistan merkezli Pagenews'in haberine göre Velopoulos, ANT1 televizyonuna verdiği röportajda Guilfoyle'un ayrılışına sevinenleri hedef aldı.

Yunan siyasetçi, söz konusu gelişmeden memnuniyet duyanların "ya ahmak ya da Türk yanlısı" olduğunu ileri sürdü.

Guilfoyle'un Atina'daki diplomatik faaliyetlerinin yalnızca ABD-Yunanistan ilişkileri açısından değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Velopoulos, asıl meselenin Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki enerji rekabeti olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE JEOEKONOMİK VE JEOPOLİTİK OLARAK TECRİT EDİLMELİ"

Velopoulos, Türkiye'nin Avrupa'ya uzanan enerji hatlarındaki rolünün güçlenmesine karşı çıkarak şu ifadeyi kullandı:

"Türkiye'nin jeoekonomik ve jeopolitik olarak tecrit edilmesiyle ilgileniyorum."

Türkiye üzerinden geçecek yeni enerji hatlarının Avrupa'nın Türk altyapısına bağımlılığını artırabileceğini öne süren Velopoulos, TürkAkım projesine de değindi.

Yunanistan'ın bölgesel enerji merkezi olma hedefinin korunmasını isteyen muhalefet lideri, Başbakan Kiryakos Miçotakis yönetimini de dış politika tercihleri üzerinden eleştirdi.

Yunan muhalefetinden Türkiye çıkışı! Büyükelçi skandalında ortalık karıştı

NE OLMUŞTU?

The Wall Street Journal'ın haberleştirdiği yazışmalara göre Guilfoyle'un, Cumhuriyetçi Parti bağışçısı ve eski Kongre adayı Eric Deters'tan 100 bin dolarlık American Express kredi kartı borcunu ödemesini istediği ileri sürülmüştü.

İddialara konu mesajların, Guilfoyle'un ABD'nin Atina Büyükelçiliği görevi için Senato'daki onay oturumundan kısa süre önce, 3 Temmuz 2025'te gönderildiği tespit edildi.

Yazışmalarda Guilfoyle'un Deters'a Washington'daki yetkililerle görüşme konusunda yardımcı olabileceğine ilişkin ifadelerin bulunduğu iddia edildi.

"TATLIM, BUNU BUGÜN BENİM İÇİN HALLET"

Basına yansıyan mesajlarda Guilfoyle'a atfedilen şu ifadeler yer aldı:

"Buraya gönderebilirsiniz. American Express'e havale ederseniz hiçbir yerde görünmez, sadece o görünür."

Bir başka mesajda ise "Tatlım, lütfen bunu bugün benim için halletmeni istiyorum" ifadesinin bulunduğu ileri sürüldü.

Guilfoyle'un avukatı Jesse Binnall, mesajların gerçekliğine itiraz ederek müvekkiline yöneltilen suçlamaları reddetti.

Deters ise yazışmaların gerçek olduğunu savunarak Guilfoyle ve avukatlarına karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu.

16 DAKİKALIK KAYIT İDDİASI WASHINGTON'U KARIŞTIRDI

Tartışmanın yeni aşaması, Eric Deters'ın elinde bulunduğunu söylediği 16 dakikalık telefon görüşmesi kaydı oldu.

Perşembe günü yayımladığı videoda Deters, Yunanistan'dan gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ait kaydı cuma günü kamuoyuyla paylaşacağını ileri sürdü.

Deters, kaydın içeriğine ilişkin son derece ağır bir iddiada bulunarak, "Bu, Trump yönetiminin tamamını devirebilir" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun siyasi geleceklerinin de söz konusu kayıttan etkilenebileceğini iddia etti.

BİR MİLYON DOLARLIK DAVA AÇTI

Guilfoyle ve hukuk ekibine karşı dava açtığını açıklayan Deters, bir milyon dolar tazminat talebinde bulundu.

Deters ayrıca hakkındaki suçlamaların geri çekilmesini, mesajların gerçekliğinin kabul edilmesini ve kendisine yönelik açıklamalar nedeniyle özür dilenmesini istedi.

Hukuki sürecin Trump yönetimindeki bazı isimlerden belge ve kayıt talep edilmesine yol açabileceğini de öne sürdü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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