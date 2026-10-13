Trump yönetimi, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'dan istifa etmesini istedi.

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Beyaz Saray'ın yeni Basın Sözcüsü Katie Zacharia, salı günü düzenlediği ilk basın toplantısında Guilfoyle'un istifasının istendiğini açıkladı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Zacharia, "Büyükelçi Guilfoyle'un istifasını istedik." dedi.

Beyaz Saray duyurdu: ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi apar topar kovuldu!

Zacharia, Guilfoyle'un görev süresine ilişkin değerlendirmesinde ise "Ekip için harika bir değer oldu, kendisine başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray duyurdu: ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi apar topar kovuldu!

TRUMP BİR GÜN ÖNCE SİNYALİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump'a, Kimberly Guilfoyle'u görevden almayı değerlendirip değerlendirmediği sorulmuştu.

Trump, "Şu an inceliyoruz." cevabını vermişti.

ABD Başkanı, büyükelçinin durumundan duyduğu rahatsızlığı ise "Evet, memnun değiliz." sözleriyle dile getirmişti.

OLİGARKLARLA KİRLİ İLİŞKİSİ

The Wall Street Journal'ın haberlerine göre Guilfoyle'un Yunan iş insanlarıyla yakın ilişkileri, özel jet seyahatleri ve lüks konaklamaları tartışmalara neden oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişliğinin, büyükelçinin iş insanlarından uygunsuz hediye veya ayrıcalıklar alıp almadığını araştırdığı öne sürüldü.

Guilfoyle'un ayrıca Trump'ın bağışçılarından birinden 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemesini istediği ve karşılığında üst düzey yetkililere erişim sağlamayı teklif ettiği tartışmaların odağına yerleşmişti.

Guilfoyle hakkında art arda yayımlanan haberler büyükelçinin durumunun daha yakından incelenmesine yol açtı.

Ancak Beyaz Saray, istifa talebinin hangi gerekçeyle yapıldığını açıklamadı.

Beyaz Saray duyurdu: ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi apar topar kovuldu!

TRUMP'IN OĞLUYLA NİŞANLIYDI

Kimberly Guilfoyle, daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. ile nişanlıydı.

Trump yönetimi tarafından Yunanistan Büyükelçisi olarak görevlendirilen Guilfoyle, 4 Kasım 2025'te Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanına güven mektubunu sunmuştu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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