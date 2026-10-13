Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Beyaz Saray duyurdu: ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi apar topar kovuldu!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Beyaz Saray duyurdu: ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi apar topar kovuldu!
Başlık ResmiABDnin Yunanistan Büyükelçisi apar topar kovuldu

Trump yönetimi, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'dan istifa etmesini istedi.

Kaydet
|

Beyaz Saray'ın yeni Basın Sözcüsü Katie Zacharia, salı günü düzenlediği ilk basın toplantısında Guilfoyle'un istifasının istendiğini açıkladı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Zacharia, "Büyükelçi Guilfoyle'un istifasını istedik." dedi.

Beyaz Saray duyurdu: ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi apar topar kovuldu!
Başlık ResmiBeyaz Saray duyurdu: ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi apar topar kovuldu!

Zacharia, Guilfoyle'un görev süresine ilişkin değerlendirmesinde ise "Ekip için harika bir değer oldu, kendisine başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray duyurdu: ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi apar topar kovuldu!
Başlık ResmiBeyaz Saray duyurdu: ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi apar topar kovuldu!

TRUMP BİR GÜN ÖNCE SİNYALİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump'a, Kimberly Guilfoyle'u görevden almayı değerlendirip değerlendirmediği sorulmuştu.

Trump, "Şu an inceliyoruz." cevabını vermişti.

ABD Başkanı, büyükelçinin durumundan duyduğu rahatsızlığı ise "Evet, memnun değiliz." sözleriyle dile getirmişti.

OLİGARKLARLA KİRLİ İLİŞKİSİ

The Wall Street Journal'ın haberlerine göre Guilfoyle'un Yunan iş insanlarıyla yakın ilişkileri, özel jet seyahatleri ve lüks konaklamaları tartışmalara neden oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişliğinin, büyükelçinin iş insanlarından uygunsuz hediye veya ayrıcalıklar alıp almadığını araştırdığı öne sürüldü.

Guilfoyle'un ayrıca Trump'ın bağışçılarından birinden 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemesini istediği ve karşılığında üst düzey yetkililere erişim sağlamayı teklif ettiği tartışmaların odağına yerleşmişti.

Guilfoyle hakkında art arda yayımlanan haberler büyükelçinin durumunun daha yakından incelenmesine yol açtı.

Ancak Beyaz Saray, istifa talebinin hangi gerekçeyle yapıldığını açıklamadı.

Beyaz Saray duyurdu: ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi apar topar kovuldu!
Başlık ResmiBeyaz Saray duyurdu: ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi apar topar kovuldu!

TRUMP'IN OĞLUYLA NİŞANLIYDI

Kimberly Guilfoyle, daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. ile nişanlıydı.

Trump yönetimi tarafından Yunanistan Büyükelçisi olarak görevlendirilen Guilfoyle, 4 Kasım 2025'te Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanına güven mektubunu sunmuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Miçotakis
DÜNYA

Miçotakis'in Washington hesabı karıştı! ABD basını duyurdu: Trump çok öfkeli, Büyükelçi'nin bileti kesildi
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.