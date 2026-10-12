Miçotakis'in Washington hesabı karıştı! ABD basını duyurdu: Trump çok öfkeli, Büyükelçi'nin bileti kesildi

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkında ortaya atılan iddialar Washington'da krize dönüştü. Associated Press'in (AP) haberine göre Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uygunsuz davranış ve yasa dışı faaliyet iddialarının ardından Guilfoyle'u görevden almayı değerlendiriyor.

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Miçotakis yönetiminin Washington ile ilişkilerde önemli bir isim olarak gördüğü Kimberly Guilfoyle hakkında ortaya atılan iddialar, Trump yönetimini harekete geçirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun büyükelçiyi görevden almayı değerlendirdiği öne sürülürken, Atina'nın Washington'daki diplomatik bağlantıları açısından yeni bir belirsizlik doğdu.

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ABD BASINI DUYURDU

Associated Press'in (AP) üst düzey bir ABD yetkilisine dayandırdığı habere göre Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Guilfoyle'un Yunanistan'daki görevinden alınmasını değerlendiriyor.

Yetkili, Trump ve Rubio'nun büyükelçi hakkında yayımlanan haberlerden "aşırı derecede öfkeli" olduğunu söyledi.

Nihai kararın 12 Ekim Pazartesi günkü resmi tatilin ardından hafta içinde verilmesi bekleniyor.

TRUMP VE RUBIO'NUN SABRI TAŞTI

AP'ye konuşan yetkili, özellikle Rubio'nun büyükelçi hakkındaki iddialardan rahatsız olduğunun altını çizdi.

Rubio'nun geçen hafta Atina'yı ziyaret ettiği ve hakkındaki suçlamalar gündemdeyken Guilfoyle'un katıldığı birçok etkinlikte bulunduğu hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanı'nın, yeni iddiaların ortaya çıkmasının ardından büyükelçiye yönelik tutumunun değiştiği öne sürüldü.

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100 BİN DOLARLIK FATURA İDDİASI

The Wall Street Journal'ın yayımladığı haberlerde Guilfoyle'un, büyükelçilik görevine başlamadan önce bir Trump bağışçısından 100 bin dolarlık kredi kartı faturasını ödemesini istediği iddia edildi.

Haberde, büyükelçinin bu ödeme karşılığında bağışçıya Trump yönetimindeki yetkililere erişim sağlamayı teklif ettiği ileri sürüldü.

Guilfoyle'un avukatları David Schwartz ve Jesse Binnall ise iddiaları reddetti.

Avukatlar, söz konusu paranın büyükelçilik adaylığından önce gerçekleştirilen ancak ödemesi yapılmayan konuşma ve halka açık etkinliklerin karşılığı olduğunu savundu.

YUNAN HÜKÜMETİNE TEHDİT İDDİASI

Wall Street Journal'ın daha önceki haberlerinde Guilfoyle'un bir resepsiyonda, ABD'nin istemesi halinde Yunan hükümetini zayıflatabileceğini söylediği öne sürüldü.

Büyükelçinin ayrıca belirli bir Yunan inşaat ve enerji şirketinin ticari çıkarlarını desteklediği ve şirketin lobicisini özel diplomatik toplantılara dahil ettiği iddia edildi.

Guilfoyle'un enerji şirketi yöneticileriyle Fransa'ya yaptığı lüks seyahatler ve İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen bir etkinliğe katılma girişimleri de haberlerde yer aldı.

ÖZEL UÇAK SEYAHATLERİNE SAVUNMA

Büyükelçinin özel uçaklarla yaptığı seyahatlerin diplomatik kurallara uygun olup olmadığı da tartışma konusu oldu.

Guilfoyle'un avukatları, müvekkillerinin her özel uçak seyahatinden önce Dışişleri Bakanlığı'ndan gerekli yönlendirmeleri aldığını ve ilgili kurallara uyduğunu ileri sürdü.

Avukatlar açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Büyükelçi Guilfoyle dürüstlük, onur ve seçkinlikle hizmet etmiştir ve etmeye devam edecektir. Bu borcu ve diğer dava nedenlerini tahsil etmek için mevcut tüm yasal yolları değerlendiriyoruz."

ABD DIŞİŞLERİ İDDİALARI İNCELİYOR

AP'ye konuşan ikinci bir ABD yetkilisi, Dışişleri Bakanlığı müfettişliğinin Guilfoyle hakkındaki iddiaları incelediğini söyledi.

Ancak resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı henüz netleşmedi.

ABD Kongresindeki Demokrat isimler Gregory Meeks, Jeanne Shaheen ve Robert Garcia da büyükelçi hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

RUBIO GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Rubio, geçen hafta Atina'da yaptığı açıklamada Guilfoyle'u savunarak "Büyükelçimiz burada güçlü bir büyükelçi olmuştur" demişti.

Ancak yeni iddiaların ardından gazetecilerin sorularına tepki gösteren Rubio, doğruluğunu teyit edemediği konularda yorum yapmayacağını belirtti.

Rubio, "Sizler öylece ortalıkta dolaşıp, bir kaynak size bir şey söylediği ve siz de bunu haberleştirdiğiniz için bunun İncil'deki kutsal sözler olduğunu düşünüyorsunuz. Bu kutsal sözler değil. Benim için kutsal sözler değil. Biz işleri böyle yürütmüyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ESKİ GELİN ADAYIYDI

Eski Fox News sunucusu ve Kaliforniya savcısı Kimberly Guilfoyle, geçmişte Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile nişanlıydı.

Trump yönetiminin Yunanistan Büyükelçisi olarak görevlendirdiği Guilfoyle'un geleceğine ilişkin kararın hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

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