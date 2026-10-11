ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi'ne soruşturma! Oligarklarla lüks hayatı inceleniyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'ın Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkında Yunan iş insanlarından hediye ve ayrıcalıklar aldığı şüphesiyle soruşturma başlattı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Yunan iş insanlarıyla yakın ilişkileri ve lüks seyahatlerine ilişkin iddiaların ardından soruşturmanın odağına yerleşti.

The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişliği, Guilfoyle'un özel sektör temsilcilerinden hediye veya ayrıcalıklar alıp almadığını araştırıyor.

Gazetenin ulaştığı ses kayıtlarında büyükelçinin Yunan iş insanlarıyla özel jetlerde gerçekleştirdiği seyahatleri anlattığı ve lüks konaklamalarından söz ettiği kaydedildi.

ABDnin Yunanistan Büyükelçisine soruşturma! Oligarklarla lüks hayatı inceleniyor

YUNAN OLİGARKLARIN ÖZEL JETLERİYLE SEYAHAT

The Wall Street Journal'ın incelediği ses kaydına göre Guilfoyle, Ocak 2026'da İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na Yunan inşaat şirketi Aktor Group'un CEO'su Alexandros Exarchou ile özel uçakla gitti.

Büyükelçi, kayıtta Exarchou'dan "benim adamım" diye söz etti.

Gazete, Guilfoyle'un Exarchou'nun ticari faaliyetlerini desteklemek amacıyla Balkan ülkelerindeki hükümetleri şirketle iş yapmaya teşvik ettiğini daha önce haberleştirmişti.

Aktor Group'un avukatları ise büyükelçinin şirketin ticari çıkarlarını uygunsuz şekilde desteklediği iddiasını reddetti.

PARİS'TEKİ LÜKS OTELİN FATURASINI YUNAN ARMATÖR ÖDEDİ

Guilfoyle'un yakın ilişki kurduğu bir diğer isim ise Yunan armatör ve Tsakos Energy Navigation CEO'su Nikolas Tsakos oldu.

Ses kaydında büyükelçi, Tsakos ile birlikte özel uçakla Paris'e seyahat etmeyi planladığını anlattı.

Guilfoyle, Yunan armatörle ilişkisini şöyle anlattı:

"Nikos'u her gün görüyorum. Onunla Paris'e uçuyorum. Bir hafta boyunca onunla birlikteyim... Beni seviyor. Canım, onunla Noel'i geçirdim. Yılbaşını. Anladın mı? Gstaad. Her yerde yani."

The Wall Street Journal'a konuşan kaynaklara göre Guilfoyle'un Paris'teki lüks Four Seasons Hotel George V'de yaptığı konaklamanın faturası da Tsakos tarafından karşılandı.

100 BİN DOLARLIK KREDİ KARTI BORCU İDDİASI

Büyükelçi hakkındaki tartışmalar, Trump'ın destekçilerinden ve bağışçılarından Eric Deters'ın suçlamalarıyla daha da büyüdü.

The Wall Street Journal'ın yayımladığı mesajlara göre Guilfoyle, büyükelçilik görevine ilişkin Senato onay sürecinden kısa süre önce Deters'tan American Express kredi kartı hesabına 100 bin dolar göndermesini istedi.

Gazete, Guilfoyle'un bunun karşılığında Trump yönetiminin üst düzey isimlerine erişim sağlanmasına ve bağışçının kişisel vergi ve hukuki sorunlarının çözümüne yardımcı olmayı teklif ettiğini iddia etti.

Guilfoyle'un avukatı, söz konusu mesajların gerçekliğine itiraz etti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

The Wall Street Journal'a konuşan konuya yakın bir kaynak, ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişliğinin Guilfoyle'un iş insanlarından uygunsuz hediyeler veya ayrıcalıklar alıp almadığını incelediğini aktardı.

Atina'daki ABD Büyükelçiliği ise büyükelçinin Dışişleri Bakanlığının etik kurallarına ve hediye bildirim yükümlülüklerine uyduğunu savundu.

Büyükelçilik sözcüsü, iddiaların Guilfoyle'un Yunanistan ve Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını gölgelemeyi amaçladığını ileri sürdü.

TRUMP YÖNETİMİNDE GÖREVDEN ALMA TARTIŞMASI

Gazetenin aktardığına göre Guilfoyle hakkındaki iddialar, Trump yönetiminde de rahatsızlığa neden oldu.

Üst düzey yetkililerin büyükelçinin görevden alınıp alınmayacağını değerlendirdiği ve Başkan Donald Trump'ın kararının beklendiği bildirildi.

Trump, gazetecilerin sorularını cevaplarken, "Yeni duydum. Çok kötü" dedi.

Guilfoyle hakkında "Her zaman çok iyi biriydi" ifadesini kullanan Trump, suçlamalarla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmadığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise iddiaların araştırılması gerektiğini belirterek "Bunlar suçlama. Bakalım gerçek neymiş. Ve açıkçası kötü bir şey olduysa, o zaman insanlar sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak" dedi.

YUNANİSTAN'DA TEPKİ: "ABD İLE İYİ GEÇİNMEK ZORUNDAYIZ"

Skandalın Atina'daki yansımalarını inceleyen The New York Times, bazı Yunan vatandaşlarının ABD ile ilişkiler konusunda rahatsızlıklarını dile getirdiğini yazdı.

Gazeteye konuşan Petros Malliaros, "Yunanistan büyük bir güç değil. ABD ve bize göndermeyi seçeceği herhangi bir temsilciyle iyi geçinmek zorundayız" dedi.

Bir başka Yunan vatandaşı Pavlos İliopoulos ise "Yunanistan küçük bir ülke ve neredeyse ABD ile uyum sağlamak zorunda" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ise Guilfoyle'u açıklama yapmak üzere bakanlığa çağırmayacaklarını belirterek "Bir büyükelçiyi çağırmak ve potansiyel olarak diplomatik bir krize neden olmak hiçbir amaca hizmet etmez" dedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala