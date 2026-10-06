Yunan basınında Türkiye endişesi! "İtalya Ankara için devreye girdi"

Türkiye Gazetesi'nin Ankara-Paris hattında SAMP/T için yeni dönemin kapısının açıldığını duyurmasının ardından Yunan basını Türkiye'nin Avrupa'daki savunma hamlelerini yakın markaja aldı. Kathimerini, Ankara'nın daha uzun menzil, ortak üretim ve teknoloji transferini kapsayan yeni nesil SAMP/T NG'yi istediğini yazarken, Türkiye'nin Almanya'dan yeni nesil denizaltı talebinden İtalya ve İspanya ile yürüttüğü temaslara kadar Atina'nın yakından izlediği dosyaları sıraladı.

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Türkiye'nin Avrupa savunma mimarisindeki ağırlığını artıracak temaslar Yunan basınının gündemine oturdu.

Türkiye Gazetesi yazarı Yeşim Eraslan, Ankara-Paris hattında imzalanan "Savunma İş Birliği Yol Haritası"nı duyururken, yıllardır siyasi engellere takılan SAMP/T dosyasının da yeniden açıldığını yazmıştı.

Ankara ile Paris arasındaki savunma trafiğinin yeniden hız kazanması Yunanistan'da da yakın takibe alındı. Kathimerini, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yürüttüğü görüşmeleri mercek altına alarak Ankara'nın SAMP/T'den yeni nesil Alman denizaltılarına uzanan hamlelerini tek tek sıraladı.

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YUNAN BASININDA SAMP/T ALARMI

Kathimerini'den Vassilis Nedos, "Türkiye silah temini için Avrupa'nın kapısını çalıyor" başlıklı haberinde Ankara'nın özellikle hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Avrupa ülkeleriyle yoğun görüşmeler yürüttüğünü ileri sürdü:

"Türkiye'nin hedefinde yalnızca Fransa ve İtalya ortaklığında geliştirilen SAMP/T bulunmuyor. Ankara, daha uzun menzilli kabiliyetlere sahip, sanayi katılımı ve teknoloji transferini de içeren yeni nesil SAMP/T NG'yi istiyor" değerlendirmesine yer veren Yunan basını, Türkiye'nin Fransa'nın çıkardığı engelleri aşmak amacıyla İtalya'dan arabuluculuk istediğini öne sürdü.

Kathimerini, "İtalya fiilen yeşil ışık yaktı ancak Ankara ile Paris arasında geçen baharda başlayan görüşmeler tıkanmış durumda" ifadelerini kullandı.

ATİNA'NIN YAKINDAN İZLEDİĞİ SİSTEM

Yunan gazetesinin SAMP/T NG'ye ilişkin haberinde Atina açısından önemli bir ayrıntıya da yer verildi. Aynı sistemin Yunanistan'a da teklif edildiği ancak Atina'nın İsrail'in "Aşil Kalkanı" teklifine yöneldiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin ise hazır sistem tedarikinin ötesine geçerek teknoloji transferi ve sanayi katılımını da içeren bir model üzerinde durduğu öne çıkardı.

Kathimerini ayrıca SAMP/T bataryalarının Amerikan Patriot sistemlerine kıyasla daha düşük maliyetli olduğuna işaret etti.

FRANSA'DAKİ SEÇİM TAKVİMİ DE MASADA

Yunan basını, SAMP/T görüşmelerinde Fransa'nın 2027'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de önemli bir faktör olduğuna dikkat çekti.

Gazete, ilk turu 18 Nisan, ikinci turu 2 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından Paris'te oluşacak yeni siyasi tablonun görüşmelerin seyrini etkileyebileceğini aktardı. Bu nedenle Ankara'nın SAMP/T dosyasında seçimlerden önce ilerleme sağlamaya çalıştığı değerlendirmesine yer verildi.

Fransa'nın SAFE düzenlemesi ve Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin modernizasyonu gibi başlıklardaki tutumuna da işaret eden Kathimerini, Ankara-Paris hattındaki temasların yalnızca savunma sanayisi açısından değil, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin geleceği bakımından da önem taşıdığını paylaştı.

Ayrıca Kathimerini, "Ankara, Berlin'e denizaltılar konusunda resmi bir iş birliği talebi göndererek, TKMS tarafından inşa edilen Almanya'nın en yeni Tip 212CD modelini talep etti ve inşanın bir kısmının Gölcük tersanelerinde gerçekleştirilmesini önerdi. Türkiye halihazırda altı adet Tip 214 denizaltısı işletiyor. Almanya ilkesel olarak karşı değil ancak Berlin, ülke dışına çıkacak endüstriyel ve teknolojik çalışmaların asgari düzeyde tutulmasını istediği için görüşmeler biraz zaman alacak" ifadelerini kullandı.

İTALYA VE İSPANYA İLE TRAFİK HIZLANDI

Kathimerini, Türkiye'nin İtalya ve İspanya ile ilişkilerinin ise daha sorunsuz ilerlediğini aktardı.

Haberde İspanyol Donanmasının stoklarında bulunan SM-1 füzelerinin tedariki konusunda görüşmeler yürütüldüğü, Roma ile Ankara arasındaki savunma iş birliğinin ise insansız hava araçları alanında ilerlediği öne sürüldü.

MACRON ANKARA'YA NE DEMİŞTİ?

Macron, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO Zirvesi sırasında Türkiye'nin SAMP/T hava savunma sistemi tedarik sürecine ilişkin de olumlu mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini ve teknik çalışmaların sürdüğünü belirten Macron, Fransa'nın geçmişteki mesafeli tutumunun İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yapılan zirvenin ardından esnediğini doğruladı.

İtalya'ya ait bir adet SAMP/T sistemi, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında halihazırda Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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