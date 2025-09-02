Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yunanistan 1960'tan bu yana en sıcak 3'üncü yazını yaşadı

Yunanistan 1960'tan bu yana en sıcak 3'üncü yazını yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yunanistan 1960&#039;tan bu yana en sıcak 3&#039;üncü yazını yaşadı
Yunanistan, Sıcak Hava Dalgası, İklim Değişikliği, Meteoroloji, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, ülkede 1960'tan beri en sıcak 3'üncü yaz mevsiminin yaşandığını bildirdi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinden yapılan yazılı açıklamada Yunanistan'daki yaz sıcaklık verileri değerlendirildi.

Verilere göre, ülke bu yıl ilk düzenli ölçümlerin yapıldığı 1960'tan bu yana en sıcak 3'üncü yazını yaşadı.

Ülkede 1960'tan beri ortalamaya göre en sıcak 2'nci haziran ayı ile en sıcak 4'üncü temmuz ayı kayıtlara geçti, ağustosta ise normal sıcaklık değerleri görüldü.

Ülkede 92 günlük yaz sürecinin genel sıcaklık ortalaması, 1991-2020 döneminden 1,5 derece yüksek ölçüldü. 1960'tan bu yana en yüksek yaz sıcaklığı ortalaması 2024'ün, en yüksek 2'nci ortalama ise 2012'nin olmaya devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yıldızlar Süper Lig'e akın etti! Mesut Özil'den 'marka değeri' vurgusuİtalya'dan "Küresel Sumud Filosu"na tam destek! "Filo durdurulursa limanı kapatırız"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İtalya'dan "Küresel Sumud Filosu"na tam destek! "Filo durdurulursa limanı kapatırız" - Dünyaİtalya'dan "Küresel Sumud Filosu"na tam destek!Yunanistan’da göçmen karşıtı yasa tasarısına tepki çığ gibi! "Filistin'e özgürlük" - DünyaYunanistan’da göçmen karşıtı yasa tasarısına tepki çığ gibi! "Filistin'e özgürlük"İntikam ateşini yaktılar! Bölgede bir gemi füzeyle vuruldu - Dünyaİntikam ateşini yaktılar! Bölgede bir gemi füzeyle vurulduABD ordusu Karayipler'de gemi vurdu! "Ölümcül bir saldırı düzenledik" - DünyaABD ordusu Karayipler'de gemi vurdu!Rusya-Hindistan iş birliği büyüyor: Yeni S-400 sevkiyatları masada - DünyaRusya-Hindistan iş birliği büyüyor: Yeni S-400'ler masadaBir haftalık suskunluk son buldu, Trump bombayı patlattı! "Putin ve Zelenskiy arasında toplantı olmazsa..." - DünyaBir haftalık suskunluk son buldu
Sonraki Haber Yükleniyor...