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Yunanistan'da olağanüstü hal ilan edildi! İçme suyunda çıktı, ekipler harekete geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yunanistan&#039;da olağanüstü hal ilan edildi! İçme suyunda çıktı, ekipler harekete geçti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan'ın kuzeyindeki Serres kentinde, içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmesi nedeniyle 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Sivil Koruma Genel Sekreteri tarafından Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimleri için alınan olağanüstü hal kararı, suda tespit edilen uranyum sorunu ile mücadelede kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

 OHAL 1 AY SÜRECEK

Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga'nın talebi üzerine alınan olağanüstü hal kararı 26 Haziran'a kadar sürecek. Bu karar ilgili belediye ve kurumlara, olağanüstü hallerde kullanılabilecek finansal araçlara ulaşım ile sorunun çözümüne yönelik süreci hızlandırarak vatandaşa destek imkanı sağlanacak.

İÇME SUYUNDAN URANYUM ÇIKTI

Serres'te geçen hafta yapılan denetimlerde, içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmiş, beş yerleşim bölgesinde suyun içilmesi ve yemek pişirme amacıyla kullanılması yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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