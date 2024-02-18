Yunanistan'ın 'Bayraktar' korkusu! Türkiye'ye karşı 3'lü ittifak

Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması listesinde yer alan Baykar'ın İHA ve SİHA'ları dikkat çekmeye devam ediyor. Pek çok ülkeye ihraç edilen ve birçok savaşta başarı kazanan Türk İHA'ları dünya basınında bir kez daha yer aldı. Son olarak Yunan medyası Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Bayraktar TB2'yi engelleme çabasını yazdı.

Türk savunma sanayisinin göz bebeği olan İHA ve SİHA'lar dünya basınının dikkatini çekmeye devam ediyor. Son yıllarda pek çok krizin çözümünde anahtar rol oynayan Baykar'ın Bayraktar TB2'si Yunan medyasına konu oldu.

Yunanistan gazetesi Kathimerini, Bayraktar TB2'nin satışını engellemek için Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin harekete geçtiğini iddia etti. Habere göre, bu üç ülkenin Avrupa Birliği'nin fonlarıyla Türkiye'den satın alınıp Ukrayna'ya verilecek olan Bayraktar insansız hava araçları ve top mermilerinin alımına veto geldi.

YUNANİSTAN, GÜNEY KIBRIS VE FRANSA İTTİFAKI

Kathimerini'nin iddiasına göre, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan diplomatlar, Kiev'in Bayraktarların üreticisi Baykar'dan büyük bir sipariş vermeye hazırlandığını ve bu siparişin AB'den alınacak parayla finanse edileceğini gündeme taşıdı.

Gazete, Bayraktar dron'ların AB'den sağlanan destekle finanse edileceğinin teyit edilmesinin ardından sürecin Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa tarafından durdurulduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan bir isim, Yunanistan'ın tutumu için "Yunanistan özerk bir Avrupa savunmasından ve Avrupa savunma sanayisinin gelişimini vurgulayacak bir politikadan yanadır" diye konuştu. Haberde adı verilmeyen kaynak, Fransa'nın ana motivasyonunu 'kendilerininkiyle rekabet eden silah sistemlerine pencere açmak istemiyorlar' diyerek özetledi. Yunanistan ise vergi mükelleflerinin parasının Türk savunma sanayisine destek olmasını istemediklerinin altını çizdi.

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

750 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 750.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde yüzlerce Bayraktar TB2 S/İHA Platformu görev yapmaktadır. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

Temel uçuş performans kriterleri

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa

Gelişmiş Özellikler