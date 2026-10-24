Fransa'da "Sarı Yelekliler"in öncülük ettiği eylemlerde sokaklar adeta savaş alanına döndü. Ülke genelinde 410 bin kişinin katıldığı protestolarda polis tazyikli su, biber gazı ve coplarla sert müdahalelerde bulunurken, dükkanlar yağma korkusuyla tahta levhalarla kapatıldı. Hükümet yasakları ve kısmi sokağa çıkma saatlerini genişletirken, öfkeli kalabalık 31 Ekim'de Meclis önünde yeniden sokağa inmeye hazırlanıyor.

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Fransa’da hayat pahalılığına ve eğitimdeki sorunlara tepki gösteren Sarı Yelekliler, sendikaların ve öğrencilerin de desteğiyle yeniden meydanlara çıktı.

İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki gösterilere 410 bin kişinin katıldığını açıklarken, Genel İş Sendikası (CGT) bu sayının yaklaşık 800 bine ulaştığını ileri sürdü. Paris başta olmak üzere birçok kentte polisle göstericiler karşı karşıya geldi, gözaltılar, yaralanmalar ve yağma girişimleri yaşandı.

PARİS’TE GERİLİM TIRMANDI

17 Ekim’deki eylemlerde yaşanan şiddet olaylarının ardından sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen gösterilerde, Paris’te belirlenen yürüyüş güzergâhı tartışma konusu oldu. Paris Emniyet Müdürlüğünün sendikaların önerdiği rota yerine şehir merkezinden daha uzakta bir güzergâh belirlemesi tepki çekti.

Yerel saatle 14.00’te İtalya Kapısı’nda toplanan kalabalık, Vincennes Kapısı yönünde yürüyüşe geçti. Başkentteki gösterilere 100 binden fazla kişinin katıldığı belirtilirken, polis bazı noktalarda gruplara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Yüz binlerce kişi sokakları doldurdu, Fransa'da hayat durdu: Sarı Yelekliler 31 Ekim’i işaret etti

Paris Emniyet Müdürlüğü eylemlerde şu ana kadar 3 binden fazla kontrol yapıldığını ve 65 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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DÜKKANLAR LEVHALARLA KAPATILDI

Geçmişteki eylemlerde yaşanan olaylı görüntüler bu kez Paris esnafını harekete geçirdi. Şehir merkezindeki dükkan sahipleri, olası bir yağmalama furyasının önüne geçebilmek için dükkanlarının camlarını ve vitrinlerini kalın ahşap levhalarla kapattı.

Başkentin en hareketli caddeleri hayalet şehri andıran görüntülere bürünürken, ticaret adeta durma noktasına geldi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Laurent Nunez yerel saatle 13.00 itibarıyla gözaltına alınan eylemci sayısını 135 olarak açıkladı.

LYON’DAN NANTES’A SOKAKLAR KARIŞTI

Lyon kentinde bir grup genç, valiliğin eylem yasağı kararı aldığı Jean Moulin Lyon 3 Üniversitesi yakınlarında toplandı.

Polis yaklaşık 200 kişiden oluşan eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Grenoble'de ise bir grup eylemci, A480 otoyolunu kapatmaya çalıştı. Isere Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, eylemcilerin otoyolu kapatma girişiminin bir trafik kazasına yol açtığı ve olayda 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Yüz binlerce kişi sokakları doldurdu, Fransa'da hayat durdu: Sarı Yelekliler 31 Ekim’i işaret etti

Ayrıca valilik, Grenoble'da maskeli yaklaşık 400 eylemcinin güvenlik güçlerine molotof kokteyli ve bazı cisimler fırlattığını, polisin kamu düzenini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Binlerce eylemcinin sokağa indiği Nantes kentinde de polis ve göstericiler arasında yer yer arbede yaşandı. Polis, kaldırım taşı fırlatan göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Nantes kentindeki eylemde 2 kişi yaralandı.

Öte yandan Toulouse'taki eylemlerde bir kişinin elinden ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Haute-Garonne Valiliği yaralanmaya ilişkin koşulların henüz belirlenmediğini ancak konunun aydınlatılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

YASAKLAR GENİŞLETİLDİ

Hükümet kriz karşısında önlemleri sertleştirdi. Lille, Denain, Douai ve Wattignies gibi kritik şehirlerde 18 yaş altındaki gençler için uygulanan kısmi sokağa çıkma yasaklarının süresi 26 Ekim’e kadar uzatıldı.

Genellikle akşam 22.00 ile sabah 05.00 arasında geçerli olan bu yasak kalkanı, Marly ve Valenciennes kentlerini de içine alacak şekilde genişletildi.

Yüz binlerce kişi sokakları doldurdu, Fransa'da hayat durdu: Sarı Yelekliler 31 Ekim’i işaret etti

SARI YELEKLİLERDEN 31 EKİM ÇAĞRISI

Sarı Yeleklilerden yapılan açıklamada, 31 Ekim'de ülke genelinde yeniden sokağa inme çağrısı yapıldı.

"Otoriter uygulamalara karşı" Fransızların özgürlüklerini savunmaya çağrıldığı açıklamada, Ulusal Meclis'in ve Fransız belediyelerinin önünde oturma eylemi yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu ülkede duyulmayan bir öfke olduğu" ve hükümetin bu öfkeye karşı baskı ve yıldırma politikası uyguladığı ifade edildi.

Yüz binlerce kişi sokakları doldurdu, Fransa'da hayat durdu: Sarı Yelekliler 31 Ekim’i işaret etti

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Nice, Marsilya ve Lille şehirleri başta olmak üzere birçok kentte gece saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

Yüz binlerce kişi sokakları doldurdu, Fransa'da hayat durdu: Sarı Yelekliler 31 Ekim’i işaret etti

Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sendika dışı tüm eylemlerin yasaklandığını açıklamış, sendikal eylemlerin de olası yağma ve şiddet olaylarına karşı valiliklerin ya da emniyet müdürlüklerinin uygun gördüğü güzergahlarda yapılması kararlaştırılmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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