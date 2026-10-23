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Fransa'daki olaylar nedeniyle PSG maçının tarihi değişti

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Fransa'daki olaylar nedeniyle PSG maçının tarihi değişti
Başlık ResmiFransa'daki olaylar nedeniyle PSG maçının tarihi değişti

Paris Saint Germain-Lyon maçı Paris'teki olaylar nedeniyle 25 Ekim Pazar'dan 26 Ekim Pazartesi'ye alındı.

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Fransa Ligue 1'in 8. haftasında 25 Ekim Pazar günü oynanması gereken PSG-Lyon maçı, Paris'teki gösteriler nedeniyle 26 Ekim Pazartesi gününe alındı.

Fransa Profesyonel Futbol Liginden (LFP) yapılan açıklamada, "Başlangıçta 25 Ekim Pazar günü saat 20.45'te oynanması planlanan mücadele, Emniyet Müdürlüğünün maçın düzenlenmesini yasaklayan kararı doğrultusunda 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.30'a alındı." ifadeleri kullanıldı.

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Başlık ResmiFransa'da yaşanan olaylardan görüntü

FRANSA'DAKİ OLAYLAR

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenleniyor.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, binlerce iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gelecek günlerde sendika dışı tüm eylemleri yasaklayacağını açıklamıştı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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