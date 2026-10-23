Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

İngilizler, Beşiktaş maçında tek ismi manşetlere çıkardı: Kurtuluşu yok

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İngilizler, Beşiktaş maçında tek ismi manşetlere çıkardı: Kurtuluşu yok
Başlık Resmiİngilizler, Beşiktaş maçında tek ismi manşetlere çıkardı: Kurtuluşu yok

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta müsabakasına Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sahasında 2-2 berabere kaldı. geniş yer buldu. İngiliz basınında maçla ilgili manşetlerde, Fransız teknik adam Pierre Sage ön plana çıkarıldı.

Kaydet
|

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü haftasında temsilcimiz Beşiktaş, konuk ettiği Crystal Palace 2-2 berabere kaldı. İngiliz medyası, siyah-beyazlı takımın son 13 dakika 10 kişi mücadele ettiği maça geniş yer ayırdı.

Beşiktaş'ın Crystal Palace maçına başladığı ilk 11
Başlık ResmiBeşiktaş'ın Crystal Palace maçına başladığı ilk 11
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vincenzo Italiano: "Avrupa
SPOR

Vincenzo Italiano: "Avrupa'da iyi iş çıkardık"

The Telegraph: Pierre Sage için kurtuluş yok
“Türkiye'deki beraberlik, hafta sonu oynanacak Newcastle United maçına olan baskıyı daha da artırırken, Fransız teknik direktörün pozisyonu hâlâ belirsizliğini koruyor. Pierre Sage, İstanbul'da Avrupa Ligi'nde moral yükseltici bir galibiyete çok yaklaşmışken puan kaybetmesinin ardından hafta sonu Newcastle United'a karşı galibiyet için ilham verme konusunda büyük bir baskı altında kalmaya devam ediyor.”

BBC: Crystal Palace, Beşiktaş deplasmanında bir puan kazandı
“Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage, önemli bir galibiyetten mahrum kaldı ancak Beşiktaş karşısında zorlu geçen ve 4 golün atıldığı çekişmeli maçta takımının bir puan kazanmasını sağladı.”

Pierre Sage
Başlık ResmiPierre Sage

Sky Sports: Palace, İstanbul'da beraberlikle yetindi
“Jean-Philippe Mateta, geçen sezonki UEFA Konferans Ligi finalinden bu yana ilk golünü attı ancak Crystal Palace, 10 kişi kalan Beşiktaş deplasmanında 2-2'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.”

Independent: Crystal Palace kırmızı karttan faydalanamadı
“Jean-Philippe Mateta, sezonun açılış gününden bu yana ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta gol attı ancak Crystal Palace, İstanbul'da oynanan Avrupa Ligi maçında Beşiktaş'ın kırmızı kart görmesinden faydalanarak galibiyet golünü bulamadı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı.”

Vincenzo Italiano
Başlık ResmiVincenzo Italiano

The Times: Sage, savunmadaki hatalarının bedelini ödedi
“Palace teknik direktörü, Türkiye'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalınan maçta çok ihtiyaç duyulan galibiyetten mahrum kaldı.”

London Now: Sage baskı altında maça çıktı
“Crystal Palace, İstanbul'da 10 kişi kalan Beşiktaş ile oynadığı deplasmanda daha iyi bir performans sergileyerek 2-2 berabere kaldı. Pierre Sage'in Crystal Palace menajeri olarak rolünün önemli bir baskı altında kaldığı zorlu bir haftanın ardından bu hem onun hem de takımın ihtiyaç duyduğu türden bir performanstı.”

ÖNERİLEN HABERLER
Beşiktaş bayrağına tekme attı: Crystal Palace
SPOR

Beşiktaş bayrağına tekme attı: Crystal Palace'ın golcüsüne büyük tepki
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.