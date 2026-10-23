İngilizler, Beşiktaş maçında tek ismi manşetlere çıkardı: Kurtuluşu yok

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta müsabakasına Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sahasında 2-2 berabere kaldı. geniş yer buldu. İngiliz basınında maçla ilgili manşetlerde, Fransız teknik adam Pierre Sage ön plana çıkarıldı.

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UEFA Avrupa Ligi 3'üncü haftasında temsilcimiz Beşiktaş, konuk ettiği Crystal Palace 2-2 berabere kaldı. İngiliz medyası, siyah-beyazlı takımın son 13 dakika 10 kişi mücadele ettiği maça geniş yer ayırdı.

Beşiktaş'ın Crystal Palace maçına başladığı ilk 11

The Telegraph: Pierre Sage için kurtuluş yok

“Türkiye'deki beraberlik, hafta sonu oynanacak Newcastle United maçına olan baskıyı daha da artırırken, Fransız teknik direktörün pozisyonu hâlâ belirsizliğini koruyor. Pierre Sage, İstanbul'da Avrupa Ligi'nde moral yükseltici bir galibiyete çok yaklaşmışken puan kaybetmesinin ardından hafta sonu Newcastle United'a karşı galibiyet için ilham verme konusunda büyük bir baskı altında kalmaya devam ediyor.”

BBC: Crystal Palace, Beşiktaş deplasmanında bir puan kazandı

“Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage, önemli bir galibiyetten mahrum kaldı ancak Beşiktaş karşısında zorlu geçen ve 4 golün atıldığı çekişmeli maçta takımının bir puan kazanmasını sağladı.”

Pierre Sage

Sky Sports: Palace, İstanbul'da beraberlikle yetindi

“Jean-Philippe Mateta, geçen sezonki UEFA Konferans Ligi finalinden bu yana ilk golünü attı ancak Crystal Palace, 10 kişi kalan Beşiktaş deplasmanında 2-2'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.”

Independent: Crystal Palace kırmızı karttan faydalanamadı

“Jean-Philippe Mateta, sezonun açılış gününden bu yana ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta gol attı ancak Crystal Palace, İstanbul'da oynanan Avrupa Ligi maçında Beşiktaş'ın kırmızı kart görmesinden faydalanarak galibiyet golünü bulamadı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı.”

Vincenzo Italiano

The Times: Sage, savunmadaki hatalarının bedelini ödedi

“Palace teknik direktörü, Türkiye'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalınan maçta çok ihtiyaç duyulan galibiyetten mahrum kaldı.”

London Now: Sage baskı altında maça çıktı

“Crystal Palace, İstanbul'da 10 kişi kalan Beşiktaş ile oynadığı deplasmanda daha iyi bir performans sergileyerek 2-2 berabere kaldı. Pierre Sage'in Crystal Palace menajeri olarak rolünün önemli bir baskı altında kaldığı zorlu bir haftanın ardından bu hem onun hem de takımın ihtiyaç duyduğu türden bir performanstı.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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