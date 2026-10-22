Beşiktaş, Crystal Palace karşısında 3 puan peşinde

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah beyazlılar, İngiliz ekibini de yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Crystal Palace, doğrudan lig aşamasına katıldığı Avrupa Ligi'nde ilk iki haftada birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Müsabaka öncesinde siyah beyazlıların 11'i açıklandı.

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Vincenzo Italiano liderliğindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Pierre Sage yönetimindeki Crystal Palace'ı konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 22.00'de başladı. Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek.

İLK DEVRE OYNANIYOR

BEŞİKTAŞ 0-0 CRYSTAL PALACE

GOL İPTAL

6' Crystal Palace'ta Jean-Philippe Mateta'nın golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ITALIANO ROTASYON YAPTI

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son olarak Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Alexander Nübel, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Kassoum Ouattara, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Salih Özcan, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Dusan Vlahovic, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

İtalyan teknik adam, ligin 8. haftasında oynanan ve 2-0 kaybedilen Trabzonspor mücadelesine göre ilk 11'de 8 değişikliğe gitti.

48 yaşındaki teknik direktör, ilk 11'de kaleda Nübel, orta sahada Miretti ve kanatta Trossard'dan vazgeçmedi.

Deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekipte Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan ve Vlahovic'i kulübeye çekti.

Vincenzo Italiano, bu oyuncuların yerine Taylan Bulut, Djalo, Ümit Akdağ, Ouattara, Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı ve Oh'a formayı teslim etti.

Beşiktaş - Crystal Palace

SAVUNMA TAMAMEN DEĞİŞTİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Crystal Palace mücadelesinde savunma dörtlüsünü değiştirdi.

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında savunmayı Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz ile kuran İtalyan teknik direktör, İngiltere temsilcisine karşı Taylan Bulut, Djalo, Ümit Akdağ ve Ouattara'ya formayı teslim etti.

Beşiktaş - Crystal Palace

ÜMİT AKDAĞ İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Ümit Akdağ, Crystal Palace maçında ilk kez 11'de şans buldu.

Yaz transfer döneminde takıma katılan 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan Hoffenheim müsabakasında uzatma dakikalarında ilk kez siyah-beyazlı formayı giymişti.

Genç futbolcu, Beşiktaş formasını ilk 11'de ilk kez İngiliz ekibine karşı sırtına geçirdi.

Beşiktaş - Crystal Palace

KARTAL KAYRA, 8 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, 8 karşılaşma sonra ilk 11'deki yerini aldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanan Kauno Zalgiris müsabakasına ilk 11'de başlayan Kartal Kayra, sonrasında Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynanan 8 mücadelede 11'de şans bulamadı.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta görev yaptı.

Beşiktaş - Crystal Palace

OH, YENİDEN FORMAYI KAPTI

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Hyeon-gyu Oh, bir maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya'da oynanan Hoffenheim karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve attığı iki golle yıldızlaşan Güney Koreli forvet, Süper Lig'deki Trabzonspor mücadelesinde yedek soyundu.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Trabzon deplasmanında oyuna sonradan dahil ettiği 25 yaşındaki golcü futbolcuya Crystal Palace maçında formayı verdi.

Bu sezon 15 maçta görev yapan Oh, 3 kez rakip ağları havalandırdı.

Beşiktaş - Crystal Palace

TÜPRAŞ STADI'NDA GÖRSEL ŞOV

Beşiktaş taraftarı, Crystal Palace maçı öncesinde kale arkasındaki koreografi ve doğu tribünde açılan pankartla Tüpraş Stadı'nda görsel şov yaptı.

Kale arkasında Kartal figürünün göğe yükseldiği ve "Asla teslim olma, asla vazgeçme" yazısının yer aldığı koreografi, tribünlerde coşkuyu artırdı.

Ayrıca doğu tribünde de açılan pankartta "Karanlığın ardından kartal yükselir" yazısı yer aldı.

Beşiktaş - Crystal Palace

TRİBÜNLER SİYAH-BEYAZ AYRILDI

Beşiktaş-Crystal Palace maçında siyah-beyazlı taraftarlar görsel şova imza attı.

Beşiktaşlı taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan "Batı ve Kuzey Tribün SİYAH; Doğu ve Güney Tribün BEYAZ" davetine uydu.

Geç saate rağmen karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren ve Tüpraş Stadı'nın neredeyse tamamını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA DOLU DİZGİN

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı.

Söz konusu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 4 defa da topu kendi ağlarında gördü.

Siyah-beyazlılar, Crystal Palace maçıyla Avrupa'da kazanma alışkanlığını devam ettirmeyi hedefliyor.

DOLMABAHÇE "KALE" OLDU

Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla rakiplerini evlerine eli boş gönderdi.

Taraftarı önünde Süper Lig ve Avrupa kupalarında 4'er maça çıkan siyah-beyazlı takım, 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Ligde Eyüpspor (1-0), Arca Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0) ve Kocaelispor'u (2-1) yenen Beşiktaş, Avrupa'da ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace'ı da yenerek "Dolmabahçe"deki serisini sürdürmek istiyor.

CRYSTAL PALACE FORMUNDAN UZAK

İngiliz temsilcisi, bu sezon istikrarsız bir grafik çiziyor.

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Crystal Palace, bu sezon doğrudan lig aşamasına katıldığı Avrupa Ligi'nde ilk iki haftada 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Premier Lig'de ise ilk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Crystal Palace, bu süreçte 7 puan topladı. Londra ekibi, 14. basamakta kendine yer buldu.

Crystal Palace, ligde son haftada milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'a 5-0 kaybetti.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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