Vincenzo Italiano: "Avrupa'da iyi iş çıkardık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile berabere kaldıkları mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Maçta 10 kişi kalmalarına rağmen alınan 1 puanın önemli olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nde namağlup devam etmelerinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, karşılaşma sonrası konuştu.

"İYİ İŞ ÇIKARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Kaliteli bir takıma karşı iyi bir iş çıkardıklarını kaydeden Italiano, "Öncelikle tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir takıma, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. 4 tane de neredeyse çok az süre alan oyuncularımla oynadım. Bununla ilgili bazen çözüm bulurken sorun yaşanabiliyor. İlk yarıda iyi başladık ama ikinci yarıda yavaştık. Goller yedik ve sonrasında iyi reaksiyon gösterdik. 10 kişi kaldıktan sonra puan aldık. Avrupa'da hala kaybetmedik. Çok zordu ama bence iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"BU 11'LE ÇIKMAK ZORUNDAYDIK"

"Beşiktaş 1 puan mı aldı, 2 puan mı kaybetti?" şeklindeki soruyu cevaplayan Italiano, "Bence burada önemli olan kaybetmemekti ve bu devamlılığı sürdürmekti. 1 puan kazanmak da bizim için önemliydi. Bu 11'le çıkmak zorundaydık çünkü sakatlık riski olabiliyor. Bu maçta da Miretti sakatlandı, geçen hafta Hoffenheim maçında da Orkun sakatlandı. Kısa sürede maçlar yaptığınızda tehlikeli olabiliyor. Bugün 1 puan aldık ve çok önemli bir puan aldık." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Italiano

"AVRUPA'DA NAMAĞLUP DEVAM EDİYORUZ"

Şu ana kadar Avrupa arenasında başarılı bir performans sergilediklerini söyleyen İtalyan teknik adam, "Bence iyiyiz şu anda. Baktığınız zaman, geçen hafta mağlup ettiğimiz Hoffenheim, bu hafta Lyon'u 3-0 yendi. Crystal Palace da iyi bir takım, iyi bir takıma karşı oynadık. Marsilya da öyle. Maçlarımız gerçekten zor. O yüzden elimizden geleni yapmalıyız. Bugün de rotasyon yaptım. Az süre alan oyuncularıma süre verdim. Bence şu ana kadar Avrupa'da iyi iş çıkardık. Avrupa'da namağlup devam ediyoruz ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala