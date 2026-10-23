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Beşiktaş bayrağına tekme attı: Crystal Palace'ın golcüsüne büyük tepki

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Beşiktaş bayrağına tekme attı: Crystal Palace'ın golcüsüne büyük tepki
Başlık ResmiBeşiktaş bayrağına tekme attı: Crystal Palace'ın golcüsüne büyük tepki

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de ağırladığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. İngiliz ekibinin Fransız santrforu Jean-Philippe Mateta, maç içindeki hareketleriyle siyah-beyazlı tribünlerin tepkisini çekti.

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Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Crystal Palace karşısına çıktı. Ümit Akdağ'ın 77'nci dakikada kırmızı kart görmesiyle son bölümü bir kişi eksik oynayan siyah-beyazlılar, Pierre Sage yönetimindeki Premier Lig temsilcisi ile 2-2 berabere kaldı. Crystal Palace'ın golcüsü Jean-Philippe Mateta, Beşiktaş taraftarlarını çileden çıkardı.

Jean-Philippe Mateta, 61'inci dakikada yerini Jorgen Strand Larsen'e bıraktı.
Başlık ResmiJean-Philippe Mateta, 61'inci dakikada yerini Jorgen Strand Larsen'e bıraktı.

GOL SONRASI ÇILDIRTAN HAREKET

29 yaşındaki Fransız oyuncu, Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın ilk yarısında iptal edilen golden ve ikinci yarıda fileleri havalandırdıktan sonra Beşiktaş bayrağının bulunduğu köşe direklerini tekmeledi.

Fransız futbolcunun Beşiktaş bayrağının bulunduğu köşe direğine tekme attığı an
Başlık ResmiFransız futbolcunun Beşiktaş bayrağının bulunduğu köşe direğine tekme attığı an

HAKEM SESSİZ KALDI

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin, Mateta'nın büyük tepki çeken bu hareketlerine kart vermek veya uyarıda bulunak yerine sadece seyirci kalması da eleştiri konusu oldu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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