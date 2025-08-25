Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yüzlerce turist aynı belirtilerle aniden yere yığıldı! Nedeni belli oldu

İspanya’nın popüler tatil merkezinde büyük panik yaşandı. Yüzlerce turist öğle yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma, ishal ve yüksek ateş şikâyetleriyle birer birer yere yığıldı. Sahra hastanesi kuruldu, onlarca kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Yetkililer saatler süren kaosun ardından olayın nedenini açıkladı.

İspanya’nın Murcia kenti yakınlarındaki La Manga tatil bölgesinde bulunan Izan Cavanna Hotel’de kalan turistler arasında gıda zehirlenmesi paniği yaşandı. 

Dört yıldızlı otelde kalan 800 kişiden 100'ü aşkın turist, salmonella şüphesiyle rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılanlar arasında biri 15 aylık bebek olmak üzere toplam yedi çocuk da bulunuyor.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Zehirlenmenin hızla yayılması üzerine otelin dışına sahra hastanesi kuruldu. Deniz kenarındaki otelde kalan misafirler, öğle yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma, ishal ve yüksek ateş gibi belirtilerle rahatsızlandı. 20 kişi, tedavi amacıyla Cartagena’daki Santa Lucia Hastanesi’ne sevk edildi.

OTELİN MUTFAĞINDAN NUMUNE ALINDI

İspanya bölgesel hükümetine bağlı sağlık kaynakları, olayın ardından otelin mutfağından örnekler alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Otelin açık büfe restoranı, plaj barı ve restoranı da inceleme altında. İngiliz pubının ise otelin web sitesine göre geçici olarak kapalı olduğu görülüyor.

Otel yönetimi, Facebook sayfasında sabah saatlerinde kokteyl ve mojito tanıtımı içeren bir gönderi paylaşırken, yaşanan sağlık krizine dair hiçbir açıklama yapılmadı. Otelin Instagram ve resmi web sitesinde de herhangi bir bilgilendirme yer almadı.

HAMİLE KADIN DA HASTANEYE KALDIRILDI

Otelin 826 numaralı odasında kalan bir İspanyol turist, "Dün açık büfede bozuk bir üründen dolayı 40’tan fazla kişi gıda zehirlenmesi geçirdi. Eşim sekiz aylık hamile ve o da zehirlendi. Cartagena’daki Santa Lucia Hastanesi’ne kaldırıldı" dedi.

