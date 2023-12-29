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    Ukrayna'ya füze ve SİHA bombardımanı! 'Rusya bugün bütün cephaneyi kullandı'

    Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın başkent Kiev dahil birçok kritik noktaya yoğun füze ve SİHA saldırıları gerçekleştirdiği açıkladı. Saldırılar sonucu en az 12 kişinin öldüğünü, 75 kişinin yaralandığını belirtildi.

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    Dünya Haberleri  / Reuters

    Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırılarda 158 SİHA (silahlı insansız hava aracı) ve füze kullandığını duyurdu.

    Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Aynı anda bu kadar çok yerin hedef alındığını hiç görmedik" denildi.

    “SALDIRILARDA HİPERSONİK FÜZELER KULLANILDI”

    Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat, Rusya'nın saldırılarda hipersonik füzeler de kullandığını söyledi.

    Ülkenin batısındaki Lviv, doğusundaki Harkiv ve Dnipro ile güneyindeki Odesa'nın yanı sıra Sumi ve Konotop da hedef alınan kentler arasında.

    “RUSYA BÜTÜN CEPHANELİĞİNİ KULLANDI”

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, "Bugün Rusya cephaneliğindeki neredeyse her tür silahı kullandı" dedi, kullanılan füzelerin büyük kısmının düşürüldüğünü iddia etti.

    Zelensky, saldırılardan etkilenenlere gerekli yardımın sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, misilleme sözü verdi.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi, Rusya'nın ilk olarak daha "geleneksel" bir yöntem olan İran yapımı Şahid insansız hava araçlarını kullandığını söyledi.

    “HAVA KALKANIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ”

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Andriy Yermak, Telegram'da paylaştığı mesajda, "Bugün sivil tesislere, sivil binalara fırlatılan Rus füzeleriyle öldürülen insanlar var. Hava kalkanımızı güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz. Ancak dünyanın bu terörü durdurmak için daha fazla desteğe ve güce ihtiyacımız olduğunu görmesi gerekiyor" dedi.

    Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da Telegram'da yaptığı paylaşımda, patlamaların meydana geldiğini ve yetkililerin bir apartman binası ile bir deponun düşen enkaz nedeniyle yandığını söylediğini aktardı. Klitschko, başkentin hava savunma sistemlerinin yoğun bir şekilde çalıştığını ve 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

    Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov ise kente "büyük bir füze saldırısı" düzenlendiğini ve şehrin S-300 füzeleriyle vurulduğunu söyledi.

    Ukrayna hafta başında, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın Kefe (Feodosya) limanında bir Rus savaş gemisini vurmuştu.

    Rusya Salı günü, Ukrayna'nın füze saldırısında savaş gemilerinden Novoçerkassk'ın hasar aldığını doğrulamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Reuters
    Haberler > Dünya > Ukrayna'ya füze ve SİHA bombardımanı! 'Rusya bugün bütün cephaneyi kullandı'
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