Zelenskiy’den ekümenik ihanet! Rusya’ya Türk silahları ile direnen Ukrayna’dan büyük oyun

Devlet Başkanı Zelenskiy, İsviçre’de organize ettiği zirveye Fener Rum Patriğini, Türkiye’nin şiddetle reddettiği “ekümenik” ünvanı ile çağırdı.

Türkiye aleyhindeki hiçbir fırsatı kaçırmayan Batı, bu sefer de Fener Rum Patriği’ne “uluslararası ünvan” kazandırmanın temellerini atmaya başladı. Bu sefer ki, ihanet oyununun içerisine Türkiye’nin her türlü yardımı yaptığı Ukrayna da katıldı. İsviçre’de geçen hafta yapılan Ukrayna Barış Zirvesi’nde Türkiye’nin bağımsızlığını hedef alan bir skandala imza atıldı. Skandala imza atan isim ise, Türkiye’nin verdiği silahlarla iki senedir ülkesini Rusya’ya karşı koruyan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy…

DEVLET BAŞKANI GİBİ…

Komedyen eskisi Zelenskiy tarafından organize edilen ve diplomatik rezaletlere imza atılan zirvede, Fener Rum Patrikhanesi’ne ‘devlet’ sıfatı, Patrik Bartholomeos’a da “ekümenik” ünvan verilmesi dikkat çekti. Devlet olan Vatikan’ın bile gözlemci olarak katıldığı zirvede, Fatih Kaymakamlığı’na bağlı Fener Rum Patrikhanesi’nin “devlet’’ olarak yer alması ayrı bir rezalet olarak yorumlandı. Bartholomeos’un resmî oturumlara katıldığı, hatta uluslararası anlaşmaya imza attığı ortaya çıktı. Türkiye’nin şiddetle reddetmesine rağmen Zelenskiy’nin hangi amaçla Bartholomeos’u “ekümenik” ünvanıyla davet ettiği anlaşılamadı. Ancak Türkiye hem Ukrayna hem de İsviçre hükûmetlerinden bu konuda birer izahat istedi.

FİDAN DA KATILMIŞTI

Bartholomeos’un zirve sonunda yayımlanan Ortak Bildiri’ye de “ekümenik” ünvanı ile imza attığı görüldü. Bartholomeos’un uluslararası anlaşmaya ve bildiriye imza atması Türkiye-Ukrayna-İsviçre arasında diplamatik krize yol açtı. Türkiye, bunun kabul edilemez olduğunu iti tarafa da iletti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı zirvede yer alan Bartholomeos’un Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşme yaptığı belirtildi. Bartholomeos ile bir araya gelen Zelenskiy’nin de patriğe “ekümenik” ünvan ile hitap ettiği bildirildi.

Zelenskiy ile Bartholomeos arasındaki ilişkinin yeni olmadığı, iki sene önce Bartholomeos’un Ukrayna’daki bütün kiliseleri Rusya’ya karşı kendisine bağladığı ve organize ettiği öğrenildi.

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Bu arada, Türkiye’nin tepkilerine rağmen Zelenskiy yeni bir skandala daha imza atarak, sosyal medya hesabından Bartholomeos’a teşekkür mesajı yayımladı. Zelenskiy’nin mesajında Bartholomeos’a yine “ekümenik” ünvanı ile hitap ettiği ve “Küresel Barış Zirvesi bildirisine katıldığı için Ekümenik Patrikhane’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandığı görüldü.

DIŞİŞLERİ'NDEN İDDİALARA YALANLAMA GELDİ: FİDAN'LA GÖRÜŞMEDİ

Ukrayna zirvesine “ekümenik” ünvanı ile katılan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğü iddialarına Ankara’dan yalanlama geldi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli “Fener Rum Patrikhanesi’nin, 15-16 Haziran 2024 tarihlerinde İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakan’ımızın zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos‘la resmî bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Keçeli, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: Zirve sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan Ortak Bildiri’ye bilahare Fener Rum Patrikhanesi’nin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna’dan izahat istenmiştir.

Öte yandan Fener Rum Patrikhanesi’nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir.

ORTODOKS TEPKİSİ: BATI'DAN YENİ BİR OYUN DAHA

Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol, Bartholomeos’un “ekümenik” olarak davet edilmesine sert tepki gösterdi.

Erenerol “Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşın müsebbiplerinden olan ihanet yuvası Fener Rum Kilisesi, kurumlarımız eliyle suç işlemeye devam ederek Batı’nın Türkiye Cumhuriyeti üzerinde kurduğu planları hayata geçirmesine de imkân sağlamaktadır. Yapılanlar Lozan Anlaşması’na da aykırıdır. Ayrıca anayasanın 10. maddesinde gösterilen eşitlik ilkesine aykırı davranan Fener Rum Kilisesi ve Başpapaz Bartholomeos, yurtiçinde veya yurt dışında bulunan hiçbir kuruma karışamaz ve üstünlük elde edemez” dedi.