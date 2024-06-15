Ukrayna için barış zirvesi... Türkiye’yi Bakan Fidan temsil edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından bugün Ukrayna Barış Zirvesi’ne katılmak üzere İsviçre'de gerçekleştirilecek. Bakan Fidan, burada önemli açıklamalarda bulunacak.

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Biden ile Zelenski imzayı attı! ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık anlaşma

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hafta başında görüşen ve Ukrayna ile süren savaşın sona ermesinde Türkiye’nin arabuluculuk görevi üstlenmeye devam edeceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre’ye gidiyor. Bakan Fidan, bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan Ukrayna Barış Zirvesi’nin açılışında konuşacak.

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Bakan Fidan, savaşın yayılması ve kitlesel imha silahlarına başvurulması riskinin arttığını vurgulayacak. Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklediğini dile getirecek olan Fidan, Ankara’nın “Karadeniz Tahıl Girişimi” gibi çabalara öncülük ettiğini ve Mart 2022’de İstanbul’da müzakerelere ev sahipliği yapmış olduğunu hatırlatacak.

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Fidan ayrıca Türkiye’nin savaşın bir an önce diplomasi ile sona ermesi için elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu dile getirecek.



