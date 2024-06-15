Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ukrayna için barış zirvesi... Türkiye’yi Bakan Fidan temsil edecek

Ukrayna için barış zirvesi... Türkiye’yi Bakan Fidan temsil edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ukrayna için barış zirvesi... Türkiye’yi Bakan Fidan temsil edecek

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından bugün Ukrayna Barış Zirvesi’ne katılmak üzere İsviçre'de gerçekleştirilecek. Bakan Fidan, burada önemli açıklamalarda bulunacak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hafta başında görüşen ve Ukrayna ile süren savaşın sona ermesinde Türkiye’nin arabuluculuk görevi üstlenmeye devam edeceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre’ye gidiyor. Bakan Fidan, bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan Ukrayna Barış Zirvesi’nin açılışında konuşacak.

Bakan Fidan, savaşın yayılması ve kitlesel imha silahlarına başvurulması riskinin arttığını vurgulayacak. Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklediğini dile getirecek olan Fidan, Ankara’nın “Karadeniz Tahıl Girişimi” gibi çabalara öncülük ettiğini ve Mart 2022’de İstanbul’da müzakerelere ev sahipliği yapmış olduğunu hatırlatacak.

Fidan ayrıca Türkiye’nin savaşın bir an önce diplomasi ile sona ermesi için elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu dile getirecek. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hacı adayları için büyük gün geldi! Milyonlar Arafat’ta Vakfe’ye duracak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hacı adayları için büyük gün geldi! Milyonlar Arafat’ta Vakfe’ye duracak - DünyaHacı adayları için büyük gün geldiG7 sonuç bildirgesinde Filistin vurgusu: İsrail hukuka uygun davranmalı - Dünyaİsrail hukuka uygun davranmalıSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Meloni'den Macron'a 'buz' bakış - DünyaMeloni'den Macron'a 'buz' bakışNATO'dan Ukrayna'ya silah koordinasyon desteği - DünyaNATO'dan Ukrayna'ya silah koordinasyon desteğiSpor salonu 'yaşlılara' yasak koydu: Sadece kültürlü ve zarif kadınlara izin verilir - DünyaSpor salonu yaşlı kadınlara yasak koydu, ülke karıştıİsrail Gazze'de 10 günde bine yakın Filistinliyi öldürdü - Dünya10 günde yüzlerce sivil öldü
Sonraki Haber Yükleniyor...