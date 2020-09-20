Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurumspor Sivasspor maçı canlı izle, Erzurum Sivas maçı canlı skor, Erzurum Sivasspor canlı skor kaç kaç... Süper Lig'in ikinci haftası birbirinden heyecanlı karşılaşmalar ile sürüyor. Günün ilk maçında ise Erzurumspor, evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Lige yenilgiyle başlayan deplasman ekibi, alacağı 3 puan ile evine avantajlı dönmek istiyor. Erzurumspor ise 2'de 2 yapmak için sahaya çıkacak. Erzurumspor Sivasspor maçı canlı izle, Erzurum Sivas maçı şifresiz izle...

ERZURUMSPOR SİVASSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ERZURUMSPOR SİVASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Eylül günü saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek için yukarıdaki linki kullanabilir, ücretli olarak canlı izlemek içib abone olabilirsiniz.

ERZURUMSPOR SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Osman (Mina), Hasan, Kaan, Petrus, İbrahim Akdağ, Novikovas, Sissoko, Emrah Başsan, Rashad

Sivasspor: Samassa - Goiano, Robin Yalçın (Camara), Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fayçal, Gradel, Felix (Ninga), Yatabare (Kayode)

Erzurumspor ile Sivasspor arasında dostluk rüzgarları

Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - DG Sivasspor maçı öncesi iki takım arasında dostluk rüzgarları esti.

Süper Lig’in 2. haftasında Erzurumspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 13.30’da başlayacak olan maç öncesi iki takım dostluk mesajları verdi.

Erzurumspor sosyal medya hesabından, şehre ayak basan Sivasspor’a hoş geldin mesajı yayımladı. Erzurum temsilcisi, paylaşımında Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi’nin yer aldığı videoyu paylaşarak, “Vatan vatan diyerek erdik de Dadaş olduk. Hoş geldiniz Sivasspor Kulübü” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un bu mesajına Sivasspor’un cevabı ise; “Hoş bulduk Erzurumspor. Dadaşlar diyarında olmaktan mutluluk duyuyoruz” oldu.