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2023-DUS 2. dönem ek tercih sonuçları belli oldu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
4-10 Ocak'ta gerçekleştirilen Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4-10 Ocak'ta tercihleri alınan 2023-DUS 2. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Düzenleyen: Seda Çakır - Eğitim
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı