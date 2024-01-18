2023-DUS 2. dönem ek tercih sonuçları belli oldu

Velilere tavsiyeler, karneler sonuç değil araçtır

19 milyonu aşkın öğrenci için karne heyecanı

Kişiye özel ilan pes dedirtti, 'bari ismini yazsaydınız' gerçek oldu

Son hafta ders işlenir mi, ders yapılmayacak mı? (15-19 Ocak) Okulun son haftası ders işlenecek mi?

MSB ve MEB'den liselilere burs protokolü, asgari ücretin yüzde 30'u kadar...

Çorlu’da Süleymanpaşa’da Malkara’da okullar tatil mi? VALİLİK AÇIKLAMASI! 10 Ocak Çorlu, Süleymanpaşa, Malkara yarın okul var mı yok mu?