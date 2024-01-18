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    2023-DUS 2. dönem ek tercih sonuçları belli oldu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    4-10 Ocak'ta gerçekleştirilen Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

    2023-DUS 2. dönem ek tercih sonuçları belli oldu
    Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4-10 Ocak'ta tercihleri alınan 2023-DUS 2. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

    Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ÖsymDus
    Haberler > Eğitim > 2023-DUS 2. dönem ek tercih sonuçları belli oldu
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