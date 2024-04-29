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Haberler > Dünya > Yeni moda ‘idrar lekeli pantolon!’ Yok satıyor, fiyatıyla dudak uçuklatıyor

Yeni moda ‘idrar lekeli pantolon!’ Yok satıyor, fiyatıyla dudak uçuklatıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeni moda ‘idrar lekeli pantolon!’ Yok satıyor, fiyatıyla dudak uçuklatıyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Moda dünyasında gün geçmiyor ki ilginç bir trend çıkmasın. Son olarak yeni piyasaya sürülen ve yok satan ‘idrar lekeli kot pantolon’ moda çılgınlığını gözler önüne serdi. 608 dolar (yaklaşık 20 bin TL) olan bu parça tartışmalara neden oldu.

Moda dünyasında tasarımcıların diyazn ettiği ilginç tasarımlara bir yenisi daha eklendi. Yeni çıkan ve satış rekorları kıran idrar lekeli pantolon alışveriş tutkunlarını ikiye böldü, moda dünyasında tartışmalara yeni kapı araladı. 

20 BİN TL AMA ALICISI ÇOK

Söz konusu parça ilk olarak geçtiğimiz yıl Milano Moda Haftası’nda görücüye çıkmıştı. Bu yıl satışa sunulan kot pantolon 608 dolara (yaklaşık 20 bin TL) raflarda yerini aldı ve yok satmaya başladı.

Yeni moda ‘idrar lekeli pantolon!’ Yok satıyor, fiyatıyla dudak uçuklatıyor - 1. Resim

ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Pantolonun kasık bölgesinin daha koyu olması ve bunun idrar gibi görünmesi tepki çekti. Yok satan parçaya çoğu alışveriş tutkunu anlam veremedi.  Sosyal medyada kullanıcılar “Yok artık, bir sonraki moda dışkı olacak herhalde” , “Ne gerek var böyle bir tasarıma”  gibi yorumlar yaptı.

Yeni moda ‘idrar lekeli pantolon!’ Yok satıyor, fiyatıyla dudak uçuklatıyor - 2. Resim

Öte yandan daha önce komedyen Tim Robinson’un daha önce konuyla ilgili bir espri yaptığı ve tasarımın fikir babası olduğu iddia edildi. Robinson, erkeklerin biraz dağınık oldukları gerçeğini örtbas etmelerine yardımcı olmak için pis pantolon satan bir internet sitesi fikrini ortaya attığı öne sürüldü. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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