Tahir Elçi davasında yeni gelişme

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 29 Nisan 2024 12:12 - Güncelleme: 29 Nisan 2024 12:20 - Güncelleme:

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Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesiyle ilgili süren davada tutuksuz sanık olarak yargılanan polisler, S.T., F.T. ve M.S., için savcı, sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdi.