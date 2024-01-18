Oturdukları yerden aylık 57 bin TL kazanıyorlar! Gelir kapısı oldu

18 Ocak 2024 10:55 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 10:55

Yasa dışı diploma kiralama yönteminde internet furyası başladı. Bazı meslek grupları için özel ilanlar dikkat çekerken, aylık kazançlar 57 bin TL'ye kadar çıkıyor. Klinik gibi diploma gerektiren işletmeleri açmak için diploma dolandırıcılığı yöntemini kullananlar, ihbar edilmesi halinde meslekten menden hapse kadar ağır cezalara çarptırılıyor.

Eczacılık, veteriner hekimliği, inşaat mühendisliği daha birçok dalda uygulanan bu yöntemle diplomalar, mesleğe göre farklı fiyatlarla kiralanıyor. NTV’den Beyzanur Özer’in haberine göre, 800 TL'den başlayan kiralama ücreti 57 bin liraya kadar çıkıyor. Pet shop sahipleri dükkanlarını kliniğe çevirmek, teknikerler eczane açabilmek için bu yöntemlere yöneliyor.

"VETERİNER HEKİMİM AMA HİÇ YAPMADIM, KİRALAYABİLİRİM"

İnternetten veteriner diplomasını kiralamak isteyen bir veteriner hekime ulaşan NTV’den Beyzanur Özer, telefondaki veteriner hekime bir petshop işletmesi olduğunu ve kliniğe dönüştürmek istediğini söyledi. Buna karşılık Veteriner hekim, mesleği hiç yapmadığını, İstanbul’da olursa kiralama yapabileceğini şehir dışında olursa da kiralama bedelinin artacağını söyledi.

"DİPLOMA KİRALAYANLAR MESLEKTEN MEN EDİLİR"

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, “Bir eczacının bir diploması ile bir eczanesi olabilir. Onun sahibi maddi olarak da eczacılık anlamında da o olmak zorunda. Başka bir kişi bundan gelir elde edemez. Böyle bir tespitin sonucunda eczanenin kapatılması, o eczacının 5 yıl boyunca meslekten men edilmesi gerekir" dedi.

"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK"

Konunun hukuki boyutunu değerlendiren Avukat Mehmet Ali Baranlı, "Kendisine ait olmayan bir diplomayla böyle bir işi yapanlar ilk önce resmi evrakta sahtecilik suçunu işlemiş oluyor. Bundan bir ceza alacaktır. Bunun yanında bir faaliyet yapıyor. Bu diploma sayesinde belki insanlardan daha fazla para alıyor. Bu durumda da nitelikli dolandırıcılık suçu söz konusu olacaktır. Diplomasını kiraya veren ya da kiralayan kişiler meslekten men cezasına ya da hapis cezasına çarptırılabiliyor" dedi.