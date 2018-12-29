Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'15 tatil ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak' sorusu yeni yılla ilgili en çok merak edilen konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 tatille ilgili milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuda açıklama yaptı. 2019 yılında 15 tatil ne zaman başlayacak? 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri belli oldu. İşte merak edilen o tarihler...

15 TATİL NE ZAMAN OLACAK? OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ BELLİ OLDU!

15 Tatil bu yıl, 18 Ocak 2019 tarihinde başlayacak. 4 Şubat 2019 tarihinde ise milyonlarca öğrenci ders başı yapacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim-öğretim döneminin yaz tatili tarihi de belli oldu. 2019 yılında milyonlarca öğrenci yaz tatiline 14 Haziran 2019 Cuma günü başlayacak.

BAKAN SELÇUK'TAN "2023 EĞİTİM VİZYONU" AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programında yaptığı konuşmada, veriye dayalı eleştirel rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğunu, genel geçer ifadeler içermeyen, bilimsel neticeler sağlayan bu tür raporların sayısının artmasını istediklerini söyledi.

Veri elde etme konusunda güçlük yaşandığına şahit olduğunu aktaran Selçuk, "Buna şahit olmuşken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim veri saklamamız mümkün değil. Biz bütün bu verileri fazlasıyla paylaşarak, bu verilerden elde edilecek sonuçların politika önerilerine dönüşmesinin bizi ne kadar rahatlatacağının farkındayız." diye konuştu.

Selçuk, veriye dayalı yönetim, değerlendirme, izleme konuları üzerinde daha fazla durulursa birkaç sene içerisinde Türkiye'nin okullara dair il, ilçe bazlı verilerinin evrensel konulara dayalı olarak ortaya konulabileceğini ifade etti.

Bakan Selçuk, gelecek süreçte Türkiye'deki sendikal hareketin öğretmenlerin lehine güçlenmesi ve öğretmenlerin daha iyi bir gelecek tasavvuru içinde mutlu hissetmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu belirtti.

2023 Eğitim Vizyonu'nun ortaya koyduğu argümanları paylaşan Selçuk, insanla ilgili hususa felsefi bir zemin oturtulması gerektiğini söyledi. Selçuk, eğitime ilişkin yaptıkları bütün alt sistem eylemlerini bir matris üzerinde ilişkilendirdiklerini aktardı.