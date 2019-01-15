Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

On üç çocuğa, ziyaret kapsamında TV ve diğer elektronik cihazların üretim süreçleri gösterildi. Üretim sürecine dair bilgilerin paylaşıldığı çocuklar, merak ettiği konular hakkında yetkililere sorular sorarak bilgi aldı. Ağrı İl Millî Eğitim Şube Müdürü ve KODLAĞRI Projesi’nin yöneticilerinden Selâhattin Bilgiç “1 Kasım 2017’de 20 bilgisayarla başladığımız projede bugüne kadar 51 bin öğrenciye kodlama ve yazılım eğitimi verdik. Şu anda 200 atölye ve 2 bin bilgisayarla projeyi sürdürüyoruz” dedi.