Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde toplam 17 milyon 774 bin 780 öğrenci, bugün karne alacak ve ardından iki haftalık yarıyıl tatiline girecek. Bununla birlikte 1 milyon 121 bin 225 öğretmen de dinlenme fırsatı bulacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 4 Şubat Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatilinin ardından ise, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav maratonu başlayacak. Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 1 Haziran’da gerçekleştirilecek. Sekizinci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm hâlinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 1’inci oturumu (TYT) 15 Haziran’da, 2’nci oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran’da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart’ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları ise 18 Temmuz’da açıklanacak.

ÇOCUĞUNUZU ETKLİNLİKLERE BOĞMAYIN

Sömestir tatiliyle ilgili ailelere tavsiyelerde bulunan Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. A. Evren Tufan, şunları dedi: 15 günlük tatilin çocukların dinlenmesi için verilmiş bir ara olduğunu unutmayın. Başarılarını maddi değil ma-nevi değeri yüksek şeylerle ödüllendirin. Sürekli dersi hatırlatmayın. Çocuklarınızı etkinliklere boğmayın. Arkadaşlarıyla görüşmelerini sağlayın. Birlikte vakit geçirin.

EN ÖZEL KARNE

İzmir’de sınıf öğretmenliği yapan Meryem Kurt, beş ay önce tanıştığı otizmli öğrencisinin hayatını değiştirdi. Önceden konuşamayan, okula gitmek istemeyen, arkadaşlarıyla kaynaşamayan Eren Alacaoğlu (10), öğretmeninin fedakârlıkları sayesinde çalışkan bir öğrenciye dönüştü. Alacaoğlu birinci dönem sonunda aldığı başarı dolu karnesiyle hem öğretmenini hem de annesini gururlandırdı. Kurt “O karne aslında sadece Eren’in değil benim de. O karne benim Eren’le tanıştıktan sonraki hayata bakış açımın belgesi” dedi. Anne Şennur Alacaoğlu da “Bu karneyi saklayacağım. Çünkü bu sene ilk defa çocuğumla gurur duymaya başladım” ifadelerini kullandı.