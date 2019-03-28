Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi. ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-ALES/1 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, adayların, 2019-ALES/1 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.