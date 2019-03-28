Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi. ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-ALES/1 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, adayların, 2019-ALES/1 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.
ALES geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması
28.03.2019 - 10:18 | Son Güncelleme: 28.03.2019 - 10:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geç başvuruları bugün saat 23.59'a sona erecek.
Etiketler : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı,geç başvuru,
613210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/613210.aspx
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