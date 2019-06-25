Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını “meb.gov.tr” adresinden öğrenebilecek. MEB, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tablolarını bugün açıklayacak. İmtihan sonrasında her iki oturuma ait hiçbir soru iptali olmadı. 2019 yılı LGS’de sözel oturumda soru sayısı 20 olan Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 11,75; soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 6,88, din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinde 6,83 ve yabancı dil alt testinde ise 4,65 olarak gerçekleşti. Her bir alt testte 20 soru içeren sayısal oturumda ise fen bilimlerinde alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 9,97 ve Matematik alt testinde 5,09 olarak hesaplandı. Matematik ve fen bilimlerindeki başarı 2018’e göre arttı.

66 FARKLI İLDE BULUNUYORLAR

2019 merkezî sınavda yer alan soruların özellikleri detaylı olarak analiz edildi. Alt testlerdeki sorulara ilişkin 2019 merkezî sınavda hesaplanan ortalama güçlük, ortalama ayırt edicilik değerleri ve güvenirlik katsayıları ölçme araçlarında istenen düzeylerin üzerinde değerlere sahip olduğu görüldü. 2018 merkezî sınav istatistikleriyle kıyaslandığında soruların ayırt edicilik düzeyleri ve güvenilirlik katsayılarında artış yaşandı. Bütün soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı 565 oldu. Bu öğrenciler 66 farklı ilde bulunuyor. Ortalaması 298,87 ve standart sapması 78,73 olarak hesaplanan dağılımda, öğrencilerin yüzde 12,87’si 400-500 aralığında puan aldı. Merkezî imtihan puanı dağılımında öğrencilerin en yoğun (yüzde 46,47) bulunduğu aralığın 200-300 olduğu görüldü. 2018 LGS’de yalnızca 18 şampiyon vardı. 2019’da sayısal bölümde sürenin uzatılmasının bu sonuçta etkili olduğu belirtiliyor. Tercihlerde bu kadar çok şampiyon olması daha dikkatli tercih yapılması gerektiğini gösteriyor.

İMTİHANDA KIZ ÖĞRENİLER DAHA BAŞARILI

LGS’de alt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi incelendi ve kız öğrencilerin ortalamalarının matematik dışındaki bütün alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlendi. Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek için öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri dikkate alındı. Anne ve baba eğitim düzeyleri ilkokuldan lisansüstüne kadar gruplandırılmış ve eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamalarının da arttığı belirlendi.

SLOGANLARA SAKIN KANMAYIN

İyi bir lise hayali kuran öğrenciler ve ailelerin heyecanı sürüyor. Okul seçiminde uyarılarda bulunan Marmara Eğitim Kurumları Okul Müdürü Mehmet Alkan şunları söyledi: Bir öğrenciyi sloganlarla büyütmek mümkün değil. Okula gidiyorsunuz size onlarca slogan sayıyorlar. ‘Soran, sorgulayan, araştıran, irdeleyen…’ Sonu gelmez sloganlar. Bana göre öğrenciyi besleyen, öğrenciyi kıymetlendiren çocuğun çalıştığı sosyal sorumluluk çalışmaları, farkındalık ve laboratuvar çalışmalarıdır. Ülkemizde çok fazla bir okul kirliliği ve yoğun bir okullaşma var. Bu, çok da bilinçli bir çoğalma değil. Dolayısıyla liseye başlarken, lisenin öğrencinin hayatının en önemli dönüm noktası olduğunu unutmamak gerekiyor.