Dijital sanat ekran koruyucu değil! İstanbul’da renkli festival başladı

İstanbul Dijital Sanat Festivali küratörlerinden Rahim Ünlü “Dijital eser arkasında bir felsefe taşıyorsa ‘ekran koruyucu’ olarak bakamazsınız” diyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İstanbul Dijital Sanat Festivali dördüncü edisyonuyla dün kapılarını açtı. 5 Mayıs’a kadar AKM’de gerçekleşecek festivalde 55 sanatçının dijital sanat eserleri moda, müzik, sinema, oyun ve çocuk adlı alanlar altında sergileniyor. “Search Reality” (Gerçekliği Ara) temasıyla düzenlenen festivalde artırılmış gerçeklikten sanal gerçekliğe, yapay zekâ destekli sanatın sınırlarını zorlayan çalışmalar tecrübe edilebiliyor. Festivalin en dikkat çeken kısımlarından biri ise oyun alanı. Yani sanatın oyuna geldiği nokta…

Sorularımızı cevaplayan oyun bölümünün küratörü Rahim Ünlü, dijital sanatların Türkiye’de hızla yükseldiğini ve her dijital sanat eserlerine “ekran koruyucu” eleştirisi yapmanın doğru olmadığını vurgulayarak “Elbette dijital dünya içerisinde iyi olmayan işler de var ama eser arkasında bir kavram ve felsefe taşıyorsa ‘ekran koruyucu’ olarak bakamazsınız. Paint’le de işler yapabilirsiniz ve sanat diye koyabilirsiniz. Fakat dijital sanatta arkasında çok ciddi bağlam olan, DNA’larla oynadığınız veya büyük veriyi yeniden ölçen yapay zekâ mekanizması da kurabilirsiniz. Sanatta bunların hepsi ayrı yerlerde duruyor” ifadelerini kullanıyor.

Rahim Ünlü

Festivaldeki oyun bölümünü anlatan Rahim Ünlü “Benim kürasyonum başlık olarak çelişkileri ele alıyor. Esas incelediğimiz nokta ise avatar kavramının nereden geldiği ve ne ifade ettiği. Burada 11 tane iş yer alıyor ve hepsi interaktif” şeklinde konuşuyor.

TÜRKİYE OYUNDA BAŞROLDE!

“Türkiye gibi oyun sektörünün çok geliştiği bir yerde bunun sanattaki yansımalarını görmek çok normal” diyen Ünlü sözlerine şöyle devam ediyor: Artık ziyaretçileri bir deneyim dünyasına davet ediyoruz. Sanatta yeni medyumlar açılıyor