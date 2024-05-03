Yapay zeka Avind'den sanat sohbeti! İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF), Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu. Festivalin açılış programında ayrıca yapay zeka robotu Avind konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen IDAF, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri bir araya getiriyor.

Festival Direktörü Dr. Nabat Garakhanova, 2018'den beri Kültür ve Turizm Bakanlığının kendilerine destek verdiğini belirterek, sponsorlara, Bakanlığa ve AKM ekibine teşekkür etti.

YAPAY ZEKA ŞUŞA'NIN ESERLERİ SERGİLENİYOR

Garakhanova, enerji tüketimine karşı festival kapsamında hem sanatçılar hem de sponsorlar adına her yıl fidan diktiklerine dikkati çekerek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'ya da bu fidan dikimini temsil eden bir plaket takdim etti.

Moda alanı küratörü Niyazi Erdoğan da ilk kez bu yıl festivalde bir moda alanı düzenlendiğini aktararak, "Aslında moda, içinde bir hayat sürdüğümüz, kendi gerçekliğimizi ortaya koyduğumuz bir alan. Burada gösterdiğimiz eserlerle, modanın kendi gerçekliğinin arayışını deneyimliyor olacağız. Çok farklı medyalarla yapılmış, bir yapay zeka olan Şuşa'nın ve moda tasarımcılarının eserleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Festivalin müzik alanı küratörü Julie Walsh, bu yıl sanal gerçeklik ile Kolombiya'dan, Tayvan'dan, Fransa'dan, ABD'den, Almanya ve Türkiye'den 21 sanatçının çalışmalarıyla programda yer aldığını ifada etti.

Oyun küratörü Rahim Ünlü ise hazırladığı "Mümkün Olanın İmkansızlığı ve Bir Paradoksun Nacizane Hakikati Hakkında" başlıklı bölümde ziyaretçilerin, video oyunları ve sanal gerçeklik teknolojileri aracılığıyla avatar deneyimini farklı boyutlara taşıyan etkileşimli deneyimler elde edebileceklerini anlattı.

Mezo Dijital tarafından hayata geçirilen festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri sanatseverlerle buluşturacak.

Bu yıl "Search Reality" (Gerçekliği Ara) temasıyla düzenlenecek festivalde, 4 küratör eşliğinde 55 sanatçının eseri sergilenecek.

Türkiye'nin uluslararası ilk ve tek dijital sanat festivali, 5 Mayıs'a kadar çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara ev sahipliği yapacak.

Herkese açık ve ücretsiz olacak festivalde müzik, oyun, sinema ve moda bölümlerinde yer alan performansların yanı sıra teknolojik harmoni çalışması, dijital dönüşüm atölyesi, makine estetiği atölyesi, "Geçmişten Günümüze İTÜ" sergisi, kodlama, çizgi anime, FCR deneyim, lego, ileri dönüşüm sanat atölyesi gibi pek çok konuda panel ve atölyeler gerçekleştirilecek.