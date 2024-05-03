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Haberler > Kültür - Sanat > Amy Winehouse’un hayatı beyazperdede... Işıltılı dünyadan çıkan karanlık bir hikâye

Amy Winehouse’un hayatı beyazperdede... Işıltılı dünyadan çıkan karanlık bir hikâye

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Amy Winehouse’un hayatı beyazperdede... Işıltılı dünyadan çıkan karanlık bir hikâye

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un çalkantılı kısa hayatı beyazperdede...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İsmini 2011’de alkol zehirlenmesinden ölen şarkıcının popüler albümünden alan “Back to Black” filmi, Winehouse’un yetişkinliğe uzanan yolculuğunu ve çok satan albümlerden birinin ortaya çıkarmasını merkezine alıyor. Yönetmenliğini Sam Taylor-Johnson’ın yaptığı eserde; şarkıcıyı Marisa Abela canlandırıyor. Jack O’Connell, Eddie Marsan, Juliet Cowan ve Lesley Manville gibi isimler de filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor. 

KENDİ BAKIŞ  AÇISIYLA ÇEKİLDİ

Duygusal bir eser olan “Back to Black”te Winehouse’un biyografisi şarkıcının kendi bakış açısıyla ele alınıyor. Kuzey Londra’nın varoşlarında yaşayan Yahudi bir ailenin içinden başlayan hikâyede hızlı bir şöhrete kavuşma serüveni, Blake’le tanışıp “zehirli” bir ilişkinin parçası olma ve zehirle son bulan bir ömür mevzu ediniyor. Böylece ışıltılı bir dünyadan karanlık bir hikâye çıkarılıyor. Eserde şarkıcının dünyası, onun içini döktüğü şarkı sözleri öne çıkarılarak anlatılıyor. 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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