Devlet sosyal medya için harekete geçti. TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu çatısı altında Çocukları sosyal medyadan korumak için komisyon kuruldu.

ESMA ALTIN ANKARA - TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, yeni dönemde dijital mecrada çocukları bekleyen tehlikelere karşı çalışma yürütecek.

Komisyon Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, televizyon, internet, cep telefonu başta olmak üzere, basit çocuk oyunlarında dahi ebeveynlerin göremediği, çocukları bekleyen büyük tehditler olduğuna dikkat çekti. Katırcıoğlu, bu konunun gerçekten dikkate alınması gereken çok vahim bir durum olduğuna vurgu yaptı.

Hem psikolojik hem istismar hem de fizyolojik anlamda çok büyük risklerin olduğuna dikkat çeken Katırcıoğlu “Bu anlamda hem farkındalık oluşturmak hem de çıkacak raporun sonucuna göre bir kanuni düzenleme, denetim veya yerinde inceleme olabilir” dedi.