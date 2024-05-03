Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çocukları sosyal medyadan korumak için komisyon

Çocukları sosyal medyadan korumak için komisyon

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çocukları sosyal medyadan korumak için komisyon

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Devlet sosyal medya için harekete geçti. TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu çatısı altında Çocukları sosyal medyadan korumak için komisyon kuruldu.

ESMA ALTIN ANKARA - TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, yeni dönemde dijital mecrada çocukları bekleyen tehlikelere karşı çalışma yürütecek.

Komisyon Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, televizyon, internet, cep telefonu başta olmak üzere, basit çocuk oyunlarında dahi ebeveynlerin göremediği, çocukları bekleyen büyük tehditler olduğuna dikkat çekti. Katırcıoğlu, bu konunun gerçekten dikkate alınması gereken çok vahim bir durum olduğuna vurgu yaptı.

Hem psikolojik hem istismar hem de fizyolojik anlamda çok büyük risklerin olduğuna dikkat çeken Katırcıoğlu “Bu anlamda hem farkındalık oluşturmak hem de çıkacak raporun sonucuna göre bir kanuni düzenleme, denetim veya yerinde inceleme olabilir” dedi. 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İngiliz yüzsüzlüğü! Yağmaladığı mücevherleri 3 yıllığına kiraladıSinemada bu hafta | Adalet nerede? Çarpıcı bir hukuk filmi: “Tereddüt çizgisi”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İliç madeni iki defa kapatılmış! Üç kere para cezası kesilmiş - Gündemİliç madeni iki defa kapatılmış!Ebrar Sitesi D Blok davası: 'Demir için ek ödeme yaptık ama yıkılan apartmanda demir yoktu' - Gündem'Ek ödeme yaptık ama yıkılan apartmanda demir yoktu'Kandilli ilk verileri duyurdu! Elazığ'da korkutan deprem - GündemHatay'ın ardından Elazığ! Bir deprem daha...Erdoğan-Özel görüşmesinde Bahçeli detayı! Yücel Koç'tan "boş koltuk" yorumu - GündemErdoğan-Özel görüşmesinde "Bahçeli" detayıOtopsi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Cem Garipoğlu için 'fethi kabir' talebi - GündemCem Garipoğlu için flaş talepTartıştığı kadını boğazından bıçakladı! - GündemTartıştığı kadını boğazından bıçakladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...