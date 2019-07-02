Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Sınav maratonunu geride bırakan öğrencilerin beklediği Liseye Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci başladı. Adaylar, tercihlerini 12 Temmuz’a kadar yapacak. Öğrencilerin yüzde 90’ı adrese dayalı olarak yerleştirilecek. Yüzde 10’u ise fen, Anadolu, sosyal bilimler, proje okullar gibi sınavla öğrenci alacak liselere gidecek. Adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplam 15 lise tercihinde bulunabilecek. LGS puanına sahip olanlar dahil tüm öğrenciler, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Ama tercihlerinizi mutlaka bir ortaokul müdürlüğüne onaylatmanız gerekir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak olan okullarda ilk 3 tercih zorunlu olarak kayıt alanındaki okullardan alınacak. Kayıt alanındaki okullar sistemde yeşil renkte belirtilecek. Bu okullar, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu alanda yer alan liselerden oluşacak. Sınavsız öğrenci alan yerel yerleştirmede en önemli kriter eve yakınlık olsa da, okul başarı puanı ve devamsızlık gün sayısı da önem arz edecek. Sonuçlar ve boş kontenjanlar, 22 Temmuz’da ilan edilecek. Özel okullar için ise 26 Haziran’da başlayan kayıt dönemi, 12 Temmuz’da sona erecek.

TERCİH ROBOTU KULLANIMDA

Öğrenciler için tercih rehberleri ile birlikte bir de bu sene ilk defa bir tercih robotu da kullanıma sunuldu. Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyor.