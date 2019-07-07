Sağlık Bakanlığı, bu hastalıklarla mücadele etmek ve çalışmalara yol haritası oluşturmak için “Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı 2019-2024” hazırladı. Bakanlık, toplumsal farkındalığın artırılabilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içine girdi. Bu kapsamda HIV/AIDS enfeksiyonu bilgisinin eğitim müfredatında yer alması sağlanacak. Eğitim kurumlarında, enfeksiyon, bulaşma ve korunma konularında farkındalık eğitimleri düzenlenecek. Sağlık dersinde, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar bilgisi bütün eğitim fakültelerinde yaygınlaştırılacak ve desteklenecek.
AIDS ve HIV öğrencilere anlatılacak
07.07.2019 - 03:02 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 03:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre geçen yıl yaklaşık 1,8 milyon kişi HIV enfeksiyonuna yakalandı, 940 bin kişi de AIDS’ten öldü. Türkiye’de ise HIV’e yakalananların sayısı 3 bin 248, AIDS’e yakalananların sayısı da 108 oldu.
Etiketler : aids,hiv,müfredat,eğitim,
635366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/635366.aspx
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