Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

"Yorumlara değil bilgilere göre karar verin" diyen Özeren şunları söyledi: Geleceğin meslekleri kavramını tercihler için bir rehber gibi kullanmaya hiç katılmıyorum. O gelecek henüz gelmedi. Ve nasıl geleceğini de bilmiyoruz. Burada en önemli faktör adaptasyon. Günün şartlarına adapte olmayı başarırlarsa o zaman işlerini garantiye alabilirler. İş garantisini ne bir meslek ne bir bölüm ne de üniversite sağlayamaz. İş garantisi kişinin kendisinde. Önemli olan değişime ayak uyduracak kadar adaptasyon kabiliyetine sahip olmak. Kendilerini tanıyıp kendilerine yatırım yapsınlar. Çok fazla kafalarını karıştıracak bilgi ve yorum olacak etraflarında. En doğru bilgiyi teyit edip o şekilde hareket etsinler. Yorumlara göre değil bilgilere göre karar versinler. Lise rehber öğretmenleri tercih döneminde öğrencilere yardımcı oluyorlar. Ancak üniversite ve meslek sayısı çok fazla arttığı için hocalarımız da bu hıza ayak uyduramayabiliyorlar. Bunun da negatif sonucu olarak; öğrenciler sayısal bilgilerle istatistiklere göre tercih yapabiliyorlar. Bu hataya düşmesinler. Üniversiteler de bu dönemde burslarıyla ön plana çıkıyor. Orada da sadece üniversitenin burs imkânlarına değil iş hayatına onları nasıl hazırlayacakları konusundaki ve mezuniyet sonrası çalışmalarına odaklansınlar. Her hâlükârda üniversiteyi yerinde ziyaret edip havasını koklasınlar.