Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Kariyerine Perkins+Will’in Amerika Birleşik Devletleri Charlotte ofisinden başlayıp ardından aynı firmanın Dubai ofisinde görev alan Kantarcı, çalışmalarını UNStudio Hong Kong ofisinde sürdürüyor. Genç yaşında üç farklı kıtada çalışma başarısı gösteren uluslararası ödüllü Mimar ve Tasarımcı “Farklı kültürlerde yaşamanın ve yeni şeyler deneyimlemenin kişiyi daha açık fikirli yaptığını görüyorum. Umarım bir gün Türkiye’de de çalışma fırsatım olacak. Başka ülkelerden aldığım bu bilgi ve vizyonu kendi ülkem için de kullanmayı ve Türkiye’de de özgün projeler geliştirmeyi arzu ediyorum” diye konuştu.