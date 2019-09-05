Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulların açılmasına sayılı günler kala online platform Armut, kapsamlı bir özel ders dosyası hazırladı. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde Türkiye’nin 81 ilinden ve Girne’den alınan toplam 48.498 talep ışığında yapılan araştırmada çarpıcı veriler ortaya çıktı. Dosyaya göre, Türkiye genelinde en çok tercih edilen özel derslerin 36.405 (%74,60) talep ile matematik, 3.636 (%7,45) talep ile fizik, 2.680 (%5,49) talep ile Türkçe, 1.780 (%3,65) talep ile kimya oldu. Bu derslerden matematik özel dersi Türkiye’nin tüm illerinden en yoğun şekilde ilgi görürken talepler Türkiye sınırlarını aşarak Girne’ye kadar ulaştı.



BÜTÜN İLLERDE ARTIŞ VAR

Araştırmada, özel derse yönelik taleplerin geçen yıla oranla yüzde 87 artış göstererek 25 bin 919’dan 48 bin 498’e ulaştığı belirtildi. İstanbul 17.525 talep ile bu alanda liderliği göğüslerken, Ankara 6.002 ve İzmir 5.356 talep ile özel derslere en çok ilgi gösteren diğer iller oldu. Geçtiğimiz yıla göre tüm illerde büyük oranlarda talep artışı yaşandı. Özel derslere yönelik en yoğun ilgiyi yüzde 132 artışla Samsun, yüzde 119 artışla Bursa ve yüzde 117 artışla Antalya gösterdi.



MATEMATİK AÇIK ARA ÖNDE

Özel dersler geçen seneye oranla yüzde 11 oranında pahalandı. Okula yardımcı özel derslerden, en pahalısı saati 114 TL ile biyoloji oldu. Biyoloji dersini, 107 TL ortalaması ile fizik ve geometri dersleri takip etti. Talep konusunda açık ara üstünlüğü ile dikkat çeken matematik, ortalama 85 TL ile en uygun fiyata satın alınan ders oldu. Özel ders almanın en ucuz olduğu ay 86 TL ortalama fiyatıyla kasım ayı olurken, ders satın alımının en az olduğu mayıs ayı 96 TL ortalama ile en pahalı ay oldu.



ÖSYM VERİLERİ DOĞRULADI

40 soruda 5,67 net 20 soruda 2,24 net

ÖSYM’nin açıkladığı 2019 yılı TYT sonuç verileri, matematik ve fen bilimleri derslerine yönelik özel ilginin de nedenine ışık tutuyor. 2 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı sınavda, matematik alanında 40 soruda ortalama 5,67 net yapılırken, fen bilimlerinde 20 soruda ulaşılan ortalama net sadece 2,24 oldu. Öğrencilerin zorlandığı alanlar olarak dikkat çeken matematik ve fen bilimleri, Armut.com üzerinden de en çok talep edilen özel dersler.