Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

SÇP’de 20 bin 172 genç, yaz boyunca kamu kurumlarında, çevre düzenlemesi, restorasyon, kütüphanelerin bakımı ve sosyal faaliyetler alanlarında çalıştı. Sadece üniversite öğrencilerini kapsayan program kapsamında gençler, sosyal çalışma süresi olarak 8 saat boyunca mesai harcadı. Haftalık 3 gün çalışma süresi bulunan üniversitelilere her gün için 67 lira ödeme yapıldı. Örneğin; 8 Temmuz’da başlayan programa pazartesi, salı ve çarşamba günleri katılım sağlayan bir kişi, temmuz için 12 gün üzerinden 808 lira net ödeme aldı. Buna ek olarak emekliliğe etki eden sigortaları dâhil tüm sigorta primleri de yatırıldı. Mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştıran bu proje sayesinde öğrenciler, toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edindi.