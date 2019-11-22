Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takibi kurumu Ajans Press, üniversiteler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl içerisinde üniversitelerle alakalı basına 145 bin 22 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise Türkiye'deki üniversitelerin yaptığı etkinlikler ve düzenlediği konferans/söyleşi ile adından söz ettirdikleri görüldü. Bunun yanı sıra bazı üniversitelerin yeni teknolojik buluşları da en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.



ABD zirvede yer aldı

Ajans Press'in, Times Higher Education (THE) dergisi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en iyi üniversiteleri listesi belli oldu. 92 ülkeden 1400 üniversitenin yer aldığı araştırmaya, Türkiye'den 34 üniversitenin olması dikkat çekti. Türkiye'deki üniversiteler genel olarak binli basamaklarda yer alırken, ilk 200 içerisinde en çok ABD'deki üniversitelerin olduğu kaydedildi. Bu bağlamda ilk 200'de ABD'den 60, İngiltere'den 28 Almanya'dan ise 23 üniversite yer aldığı gözlendi.