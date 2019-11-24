Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Erdoğan şunları söyledi: Çocuklarımızın ve gençlerimizin dinamik, açık fikirli, üretken, aynı zamanda da sorumlu fertler olarak yetiştirilmesinde eğitimcilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. 2023 hedeflerimize bizleri taşıyacak olan gücümüz, tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerdir. Öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir. Bizler de öğretmenlerimizi her açıdan güçlendirmeye, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, özlük haklarında iyileştirmeler yapmaya, huzur ve refah içinde yaşamalarına büyük önem veriyoruz.

Anlamlı ziyaret

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenler Günü dolayısıyla Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevindeki emekli öğretmenleri ziyaret etti. Ziyarette, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da yer aldı.