Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Model Birleşmiş Milletler (MUN -Model United Nations) konferansları hakkında bilgi veren Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı ve MUN Kulübü Danışman Öğretmeni Ömer Yavuz “İki ödül birden kazandığımız konferans süresince öğrencilerimizin öz güvenleri arttı ve liderlik becerileri de gelişti” dedi. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin “Öğrencilerimiz kurduğumuz MUN kulüplerinde konferanslara hazırlanırken dünya meselelerini yakından takip ederek aralarında fikir alışverişlerinde bulunuyorlar. Bu platformda iletişim dili İngilizce olduğu için öğrencilerimiz, hem sözlü hem de yazılı anlamda çok yoğun bir İngilizce kullandı. Aldıkları ödüller, vermiş olduğumuz yabancı dil eğitiminin ne kadar başarılı olduğunu da göstermektedir” dedi.