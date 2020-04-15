TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili açıklaması
15.04.2020 - 23:11 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 23:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili açıklaması,
696881 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/696881.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER