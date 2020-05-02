Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türk Eğitim Vakfı (TEV) korona salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın çocuklarına burs tahsis etmek için TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’nu hayata geçirdi. Korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek sloganıyla başlatılan fon ile bu öğrencilere eğitim hayatları boyunca yardımcı olunacak. Bugüne kadar verdikleri bursların büyük çoğunluğunun sağlık alanında eğitim alanlara aktarıldığını belirten Türk Eğitim Vakfı Genel Müdiresi Yıldız Günay ‘TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’ ile eğitim hayatları boyunca bu burstan yararlanacak çocukların ilk yıl için tek şartının eğitime devam mecburiyeti olduğunun altını çizdi. Ayrıca kurdukları bu eğitim fonunu geliştirerek salgın döneminde çalışmak zorunda olan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da çocuklarını kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflediklerini belirtti ve “Hep birlikte bize emanet edilenlere sahip çıkalım” dedi. Günay, geçtiğimiz günlerde de Ankara’daki Sedef Ölçer Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunun kapılarını sağlık çalışanlarına açtıklarını söyledi.